高雄「三山燈會」吸引近130萬人潮 商圈業績成長4成

「鳳山光之季」吸引近15萬人潮。（記者陳文嬋攝）

高雄市民政局主打「三山燈會」鳳山光之季、岡山燈藝節、旗山燈會受歡迎，串聯美濃等6區推出「山城奇幻生物祭」，已吸引近130萬人潮，帶動周邊商圈業績成長4成，將熱鬧至3月3日元宵節，民眾可把握機會賞燈、吃美食。

「鳳山光之季」全長1.5公里，今年是鳳山建城235年，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，佈設10座藝術燈、10處光環境，春節連假以來吸引近15萬人潮，帶動鳳山區中華街觀光夜市人潮爆滿；中華街商圈協會理事長陳潔如表示，鳳山光之季特色十足，商圈位於曹公圳畔營造4處光環境，文化局也點亮平成砲台，吸引民眾搭捷運前來，逛燈會、品嘗小吃，走訪百年古城及水圳，還能在古蹟砲台旁吃辦桌，帶動商圈業績平均成長4成。

岡山燈藝節以岡山河堤公園串聯阿公店橋及筧橋，推出七大主題燈區，主燈「駿馬光年·岡山啟程」珍藏岡山在地百工百業縮影，奪下倫敦設計大獎銀獎殊榮，讓世界看見台灣設計軟實力，湧入近14萬人潮，帶動周邊店家業績成長1成5；晚間5至10時整點加映水舞秀，搭配燈光與音樂呈現五彩繽紛，還有無人機科技展演，空中寫下「岡山」、「馬」字，象徵岡山馬年迎新春，最後一場是2月28日，請民眾把握機會。

旗山燈會則推出公仔風，打造吉祥物「金蕉枇」化身守護蕉農的金剛獸，凸顯旗山黃金年代與香蕉榮耀，傳遞勤勞與希望精神，出沒武德殿、旗山老街等，還有「超人力霸王」降臨，民眾爭相與公仔合照打卡；區長莊家柔表示，今年觀光人潮比往年多，光春節連假9天吸引43萬人潮，民眾拍美照、吃美食熱鬧滾滾，帶動商圈業績成長3成多，228連假可望再掀人潮。

此外，美濃等6區推出「山城奇幻生物祭」夯，包括美濃「花綿綿」、杉林「呼嚕獸」、六龜「咕朵朵」、內門「總鋪獅」、甲仙「偶呀吉」等，6隻幻獸出沒6區重要景點，串聯花海、燈會、藝術街區與宗教文化，陪伴民眾體驗浪漫與奇幻之旅。

岡山燈藝節整點加映水舞秀，還有無人機空中展演。（民政局提供）

岡山燈藝節主燈「駿馬光年·岡山啟程」奪下英國倫敦設計大獎銀獎殊榮。（民政局提供）

