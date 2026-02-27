「最貪消防署長」黃季敏北檢深夜拘提到案 將先發監執行

前消防署長黃季敏。（資料照，攝影劉信德攝）

消防署前署長黃季敏，被控任內11件採購防災救難器材標案中，收受賄賂護航廠商得標並圖利，最高法院昨駁回其中4件收賄罪、1件圖利罪、2件洗錢罪的上訴，7罪總刑期共55年8月定讞。台北地檢署接獲最高檢察署通知後，隨即啟動防逃措施，深夜由調查局北部地區機動工作站拘提到案，後續將依程序發監執行。

黃季敏另有4件圖利及偽造文書罪，最高法院認為二審理由不完備，已撤銷發回高院更審。

檢調調查，黃季敏於2002至2005年間洩漏標案訊息，指定數家公司承作，涉及標案包括遠距無線電、搜索燈、UH-1H直升機派遣監視系統等。黃季敏從中收受約2000餘萬元賄款，其餘款項由黃文宙及圍標廠商分配，部分賄款匯至新加坡帳戶洗錢。

2012年8月，檢調發動搜索，在黃季敏住處查扣20公斤金條及400萬元現金，而黃季敏因此被羈押1年，隔年以3000萬元交保。全案纏訟近14年，昨日部分定讞，黃季敏近期將先行發監執行，高院將另行裁定7罪合併應執行刑，多罪有期徒刑合併上限30年。

一審依11罪合併判18年徒刑，二審考量審理逾8年，依刑事妥速審判法減刑，改判16年，並沒收犯罪所得2,026萬餘元，昨日則定讞7罪確定，沒收金額為1716萬元。

最高法院駁回上訴的7案包括，無線電採購案4次違背職務收賄各60萬元、656萬元、600萬元、400萬元，4罪各判9年2月、14年、13年10月、12年6月；1件圖利罪判5年；2件洗錢罪各判7月，7罪合計總刑期55年8月。

至於撤銷發回的4案，涉及亞航UH-1H直升機派遣監控案、亞航B-234案（黃季敏涉2度違背職務收賄各50萬、300萬）、防救災專用衛星平台及指揮車建置案圖利台標公司案及偽造文書罪。

最高法院認為，二審未明確說明黃季敏違背職務的具體行為，事實調查不明、理由欠備，偽造簽文亦有認定與理由矛盾，須更審。

