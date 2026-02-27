02/27 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨在院會通令各部會，不得提供民眾黨中配立委李貞秀任何資料，內政部次長馬士元表示，內政部依指示辦理，待爭議釐清再進行後續配合。（記者黃宜靜攝）

自由時報

未放棄中國籍 立委資格未確認 政院通令各部會 禁給李貞秀資料

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院長卓榮泰昨在院會通令各部會不得提供李貞秀任何資料。至於卓揆是否會接受李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝在記者會表示，卓揆稱呼她為「李女士」，答案應該很清楚。

多項採購案 收賄、圖利、洗錢 前消防署長黃季敏犯7罪 判55年8月定讞

前消防署長黃季敏，被控任內利用多件無線電系統、直升機派遣監控採購標案，收受廠商賄賂護航得標，二審依十一件違背職務收賄、圖利、洗錢等罪將他合併判刑十六年；最高法院昨駁回其中四件收賄罪、一件圖利罪、兩件洗錢罪的上訴，七罪總刑期共五十五年八月定讞，還有四罪撤銷發回更審。

承認有高利借貸糾紛、刪手機對話紀錄 基檢林渝鈞涉重利洗錢 收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸等案，檢方昨凌晨依林涉犯重利等三罪聲請羈押禁見，法院上午召開羈押庭，認為林涉嫌重大，且有刪除手機對話紀錄行為，考量尚有共犯待追查，以林有串、滅證之虞，裁定收押禁見。林的蔣姓前妻與前基檢李姓女工友分別諭知一百萬元與五十萬元交保，因兩人覓保無著，分別改諭知廿萬元與六萬元交保。

聯合報

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，一律不提供任何資料，也暗示不會接受其質詢。立法院人士表示，李貞秀已經宣誓就職當然就是立委，行政院豈能不尊重立法院？藍營立委也質疑，行政權選擇性只給哪些委員資料，這有藐視立法權的問題。

薪資差距…與男同酬 女要多做59天 科技業更慘

勞動部昨公布今年同酬日為二月廿八日，性別平均時薪差距百分之十六點一，台灣女性必須比男性多工作五十九天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後一天。其中，堪稱「台灣之光」的科技產業，男女性別薪資差距高達百分之四十二點七，且差距擴大，等於科技業女性必須多工作一五六天，才能追平科技業男性薪水。

中國時報

卓揆下令封殺立委李貞秀

民眾黨立委李貞秀因陸配身分，遭賴政府認定其立委資格有瑕疵，行政院長卓榮泰26日更祭出封殺令，在李貞秀合法資格未確認前，各部會不只機密資料，任何資料皆不提供。至於是否接受李質詢，行政院發言人李慧芝表示，「院長稱呼他為李女士，這部分已經很清楚了，答案應該很清楚。」未來，李貞秀恐在質詢台上唱獨角戲。

性平倒退嚕 女比男多做59天才同酬

性別平等倒退嚕！勞動部26日公布「同酬日」，比去年再增加1天，同酬日意謂女性要多工作幾天才能取得與男性同等報酬，據主計總處114年兩性性別薪資差距為16.1％，意即女性要多工作59天才能達到同酬，較113年更落後。婦團批評，性別薪資差距是社會種種不公平制度的結果，台灣應提供跨部會且具體的計畫。

前消防署長黃季敏被控任內收受廠商賄賂護航得標，7罪判55年8月定讞。（資料照）

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸等案，收押禁見。（記者林嘉東翻攝）

