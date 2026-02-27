228連假變天！中部以北炸雷雨 高山有機會追雪

氣象署指出，今天受鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（27日）受鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨。若低溫與水氣配合，海拔3500公尺以上高山則有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，登山應注意安全

今日氣溫方面，由於東北季風增強，北部及宜蘭天氣將轉涼，整體高溫趨勢下降，預測基隆北海岸及北部高溫約19至21度，中部、台南、宜蘭及花蓮25至27度，高、屏及台東仍可達28至29度，至於各地低溫約18至21度。

請繼續往下閱讀...

氣象署提到，馬祖及清晨中部以北易有低雲或霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊；而今晚起東北風增強，桃園至雲林，花、東、恆春半島局部沿海及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖則有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場逐漸轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中部以北、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週六華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地均有短暫陣雨。週日東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週一受另一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。下週二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下週三至下週四受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週五至下下週日東北季風持續影響，各地天氣較涼，仍有水氣東移，有局部短暫雨，惟後期天氣不確定性較大，請留意最新氣象預報資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 22 21 ~ 28 24 ~ 31 20 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法