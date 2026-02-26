為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣115學年度總量管制學校 新生3月27、28日受理入學登記

    2026/02/26 13:52 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣立六家高中附設國中部115學年度起停招新生，所以8到9年級繼續維持總量管制。（記者黃美珠攝）

    新竹縣立六家高中附設國中部115學年度起停招新生，所以8到9年級繼續維持總量管制。（記者黃美珠攝）

    新竹縣115學年度總量管制學校新生登記入學時程今天曝光，受管制的國小新生登記資格審查排定在3月27、28日，國中部分則落在3月28日。縣府教育局長蔡淑貞說，入學通知單等相關資料的寄發作業，國小端跟各鄉鎮市公所會在3月10日前完成，總量管制國中的資料則在3月17日前寄發，請家長們注意時程且留意戶籍地的信件收取。

    新竹縣115學年度、也就是從今年8月開始的總量管制學校，國中有8所、國小13所，僅有位於新豐鄉的忠孝國中7年級是新增列的。另，六家高中附設國中部這個學年度起停招新生，所以該校國中部8到9年級繼續維持總量管制。

    至於縣內其他持續總量管制的學校則有：成功國中、仁愛國中、東興國中、勝利國中、文興國中、博愛國中（7、8年級）、二重國中（7、8年級）。東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、中正國小、嘉豐國小（1~5年級）、文興國小（1~2年級）、松林國小、新湖國小（1~3年級）、信勢國小（1~2年級）、以及二重國小。

    縣府教育局請新生家長，務必留意戶籍所在公所和學校所寄發的相關資料，並於前述新生入學登記的時間，到各學區學校辦理登記。

    新竹縣人口不斷成長，全縣115學年度總量管制學校，國中有8所、國小13所。（記者黃美珠攝）

    新竹縣人口不斷成長，全縣115學年度總量管制學校，國中有8所、國小13所。（記者黃美珠攝）

