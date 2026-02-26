連假天氣難捉摸！ 氣象粉專：晴雨交替、氣溫起伏大

氣象粉專天氣風險提醒稱，未來幾天的天氣節奏變化快，晴雨交替且氣溫起伏較大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（26日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；台灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒稱，未來幾天的天氣節奏變化快，晴雨交替且氣溫起伏大，建議隨身攜帶雨具並注意保暖。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天各地清晨仍略有涼意，低溫17至20度；白天起氣溫回升。預測北部至東部雲量偏多、天色較陰，但大致無顯著降雨，高溫約24至26度，低溫17至20度。中南部為晴時多雲天氣，高溫約27至30度，低溫約19至23度，回溫明顯，但早晚仍略有涼意

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，明天（27日）起天氣將有一波轉變。預測北部至東部轉陰有短暫陣雨或有局部雷雨機會，氣溫下滑轉涼，預測高溫約19至22度，低溫約17至18度，整體呈現陰雨偏涼的天氣型態；中南部降溫幅度較小，但雲量增多、偏多雲到陰，山區及局部平地也有短暫陣雨機會，白天體感轉涼，日夜溫差則相對縮小。

林孝儒分析，下週日（3月1日）至週一（2日）清晨前，各地氣溫再度回升偏暖，預測高溫普遍都可以回到25度以上，低溫約20左右。不過，期間水氣都還是略偏多，僅中南部有些放晴機會，北部至東部雨勢雖較週六減緩，但仍有零星短暫降雨。

林孝儒指出，下週一白天起至週二（3月3日），可能再有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部至東部再轉陰有短暫陣雨，中部山區亦有降雨機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法