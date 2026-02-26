基隆檢察官林渝鈞涉放高利貸逼簽億元債務契約 法院裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸遭聲押，基隆地院今下午裁定收押禁見。（資料照，記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸，檢方依林涉犯重利等3罪聲請羈押，基隆地方法院今（26）日上午11時30分召開羈押庭。歷經約2個小時審理，法官於下午1時50分做出裁定，認定林涉嫌重大，且有串證、滅證之虞，裁定收押禁見。林隨即由囚車，解送至基隆看守所。

檢調調查，現年44歲的林渝鈞自2022年起，利用蔣姓前妻對高姓自來水包商放款，月息達5.6分，並要求高至基隆地檢署停車場面交375萬現金利息；見高無力償還，涉恐嚇股東有警分局長、政府官員，強逼簽下1億元虛構債務契約。

檢調查出，林渝鈞的個人財產與其公職所得顯不相當，昨天清晨發動35處大規模搜索，複訊至今天凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與違反洗錢防制法等3罪，以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院裁定指出，林否認涉有檢察官所指犯嫌，惟查，林自承其與高之間有高額、高利之借貸糾紛，其行為已顯與公務人員廉潔自持之原則有違，並有相關證人等證述明確，再佐以卷附相關證據，足認其犯罪嫌疑重大。

裁定還指出，林已有刪除手機內對話紀錄之行為，且參諸本案犯罪情節，尚有其他共犯待檢警追查，進而詳細勾稽犯罪細節，有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯之虞。

基隆地院下午1時50分做出裁定，認定林渝鈞涉嫌重大，且有串證、滅證之虞，裁定收押禁見。（記者林嘉東攝）

