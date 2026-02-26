「小爸爸」男教練涉性騷悄復職 女國中生指控多次貼身磨蹭

男教練對女學生的學姊按摩大腿內側。（民眾提供）

彰化縣某國中女學生，因遭到同校男教練性騷擾、霸凌與體罰，在去年提出申訴，性騷還在申復中，男教練已在今天（26日）辦好復職手續，隨即請假。女學生聽到教練要回來也請假在家。家長強調，兩家是很熟的朋友，男教練還要女兒喊他「小爸爸」，卻至少2、3次整個人下半身貼在女兒屁股後面磨蹭，這樣還不叫性騷擾？

女學生的母親表示，她的丈夫跟男教練是拜把兄弟，女兒從一出生，男教練就要認她當乾女兒，因此，教練都要女兒喊他「小爸爸」。也因為兩家都很熟，女兒從小6開始接受教練指導，一路到念國中，女兒的表現也很不錯。

女學生的母親指出，女兒念國中後，回來會反應受到霸凌，但教練都說是女兒「公主病」，網路社群又被退群，後來女兒才開始說出，教練會整個人貼在女兒的背部，用下半身磨蹭女兒屁股，有一次是在公開比賽的二樓看台，女兒靠在欄杆無處可逃。如果想逃走的話，教練就會用手抓住女兒的手，說是在「示範」， 後來女兒只要看教練就會繞路走。

女學生的父母表示，女兒曾說教練會壓她肩膀說要按摩幫她放鬆，但女兒覺得不對勁，有次錄到教練對其它女學生趴在地板，讓教練按摩大腿內側，還拍回來給他們看，讓他們都嚇到了，沒想到被最信任的朋友給背叛、給騙了，決定這樣的事不能忍，必須提出申訴。結果性騷案還在申復中，教練就重回校園，女兒心情非常激動，只好請假在家。

教育處表示，教練已完成復聘手續，但已請假未上課。將於在3月2日晚間召開申復審議小組會議，等完成程序後再做適當處置。

縣議員賴清美表示，性騷擾就跟酒駕一樣都是「零忍容」，聽說男教練會對女學生按摩，但男學生就不會，她身為一個母親，無法接受這樣的行為，希望教育處要硬起來處理！

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

男教練對趴在欄杆看比賽的女學生，整個人下半身貼在女學生的屁股，女學生嚇到雙腳都半露在外。（民眾提供）

彰化縣傳出男教練對女學生性騷擾，案件還在申復，男教練已辦好復聘手續。（資料照，記者劉曉欣攝）

