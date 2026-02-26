為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義梅山開車下坡失控 人車飛越茶園墜50公尺深竹林

    2026/02/26 14:44 記者王善嬿／嘉義報導
    謝姓汽車駕駛疑似下坡失控，飛越茶園墜落50公尺深竹林。（警方提供）

    謝姓汽車駕駛疑似下坡失控，飛越茶園墜落50公尺深竹林。（警方提供）

    謝姓男子自行開車到嘉義縣梅山鄉龍眼村，下坡時車子突失控，連人帶車飛越約70公尺寬茶園，往下墜落約50公尺深竹林裡，嘉義縣竹崎警分局獲報，會同消防局人員馳援，利用破壞器材將謝男自車中救出，人力搬運到道路上送醫治療，謝男因傷勢嚴重一度住進加護病房，治療後已轉往普通病房。

    竹崎警分局太平派出所副所長郭志春、警員林俊德2月中旬某日獲報有民眾車禍受困，與消防搜救人員趕到現場，由於事發地點地勢陡峭、邊坡鬆軟濕滑，救援困難，警消審慎評估後，一方面開路並固定事故車輛，一方面攜帶破壞器材下切至翻落處。

    郭志春表示，找到謝男時，其駕駛的汽車車體嚴重毀損、變形，謝男受困車內，起初呼叫沒有反應，後來因多處擦傷、骨折感到疼痛，發出哀嚎聲。

    搜救人員將車子穩定後破壞，從車內救謝男脫困，將其傷口包紮固定，多名壯漢克服陡坡，將謝男搬運到道路上，再送醫治療。謝男經酒測沒有酒駕，家屬對警消迅速救援感激不已。

    謝姓汽車駕駛疑似下坡失控，飛越茶園墜落50公尺深竹林。（警方提供）

    謝姓汽車駕駛疑似下坡失控，飛越茶園墜落50公尺深竹林。（警方提供）

    熱門推播