卓揆通令禁供李貞秀資料、拒受質詢 梁文傑「舉1例」當然不接受問話

陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰今（26日）在院會中已通令各部會，不能提供李貞秀任何資料。至於卓揆是否接受李的質詢？行政院發言人表示，卓揆稱呼她為「李女士」，答案應該很清楚。陸委會副主委梁文傑強調，既然院長已表明態度，各部會都會一體遵循。

陸委會今天下午召開例行記者會，對於李貞秀預計進入立院內政委員會，屆時陸委會官員赴內政委員會報告備詢時，是否跟進院長拒絕李貞秀質詢。梁文傑說明，政府各部門都是一體的，沒有哪個部會會可以自己決定要怎麼做，既然院長已表明態度，各部會都會遵循。

梁文傑舉例，如果今年你懷疑一位警察的身分，當他到你家門前按門鈴時，你會讓他進屋搜索、接受其訊問嗎？應該是不會。陸委會迄今對於李貞秀的適格性及資格等疑慮尚未消除，因此政府各部門都會用同樣的態度處理此事。

另，針對媒體詢問，若立法院長韓國瑜未來仍拒絕將李貞秀立委職務解職，政府該如何應處？梁文傑於會後補充，在各個縣市，當地方議會碰到類似情況，若該議長想袒護不願將某議員解職，由於內政部為各縣市政府的主管機關，就可依法代為執行。

梁文傑強調，不過，由於內政部並非立法院的主管機關，因此無權對立法委員行使解職處分，立法委員的解職權限依法屬於立法院，責任也在立法院。

