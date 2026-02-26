恆春郡福德宮驚現「立筊」 伯公顯靈稱助眾生補財庫

恆春郡福德宮驚現「立筊」 。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮建廟超過460年的「恆春郡福德宮」，在大年初九上午傳出神蹟，一名女信士在祈福時竟意外擲出罕見的「立筊」，引起地方轟動。廟方請示乩身後，伯公自揭身世，表明今年將大發神威助信眾補財庫。

恆春郡福德宮主委吳澄豪表示，這樁罕見立筊發生在初九上午10時，廟方隨即以金紙圈住保護。經李姓代言人（乩身）起乩神示，伯公自揭姓名為「張德旺」，目前1978歲，來自福建漳州，來台旨在恆春弘法濟世。伯公更特別交代，今年將大發神威助大家「發大財」，補滿財庫，喜訊傳開後，吸引大批信眾爭睹這罕見的宗教奇景。

吳澄豪感性表示，這場神蹟也讓人聯想到去年9月恆春建城150週年的盛況。當時福德宮締造半島宗教史創舉，邀請「五方土地公」齊聚中方。包括北方車城福安宮、南方鵝鑾鼻保安宮、西方高山巖福德宮、東方茶山福德宮，五尊伯公排排坐的震撼畫面，象徵五福臨門，攜手護佑南台灣四時無災。

廟方指出，福德宮自明朝嘉靖44年（西元1565年）安座至今，歷史已逾460年。去年傳統文化祭出動20頂神轎遶境，成功帶動觀光與餐飲復甦。如今再現「立筊」吉兆，期盼伯公神威能持續保佑大恆春地區百業興旺，讓古城風華再現。

恆春郡福德宮驚現「立筊」，引發討論。 （記者蔡宗憲攝）

