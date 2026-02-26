為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗苑裡慈和宮 2/28財神市區熱鬧踩街

    2026/02/26 09:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗苑裡慈和宮，28日財神市區熱鬧踩街。圖為慈和宮龍頭，出現喜鵲來築巢畫面。（蔡玉清提供）

    苗栗苑裡慈和宮，28日財神市區熱鬧踩街。圖為慈和宮龍頭，出現喜鵲來築巢畫面。（蔡玉清提供）

    苗栗縣苑裡鎮慈和宮是鎮內信仰中心，之前曾有信徒擲筊祈福後，卻出現立筊還挺過地震；苑裡鎮上館里雞農蔡玉清日前參拜時，過馬路發現廟頂有喜鵲飛翔，喜氣連連，慈和宮主委林坤山表示，28日當天將舉辦迎財神踩街活動，慈和宮財神將到市區熱鬧，預計當天晚間6點從慈和宮出發。

    林坤山說，活動名稱為天官賜福迎財神踩街，熱鬧苑裡市區，主要考量慈和宮許久未在元宵舉辦盛大活動；慈和宮廟方於當天下午4點在廟前廣場準備米食供民眾品嘗，5點發放小燈籠，林坤山說，預計共約300個，索取完為止。

    林坤山也回憶，約1960年代慈和宮也有炸邯鄲熱鬧場面，不過是否因後繼無人或其他原因，仍需持續考究，廟方為了熱鬧地方，28日當天將由武財神熱鬧踩街，與民眾同樂。

    慈和宮自清朝乾隆年間建廟，歷史悠久，與位於房裡順天宮為苑裡鎮外區兩大信仰中心。慈和宮主祀媽祖，且廟內古物多，除乾隆38年「海國標靈」古匾，更有光緒年間所封「與天同功」賜匾，為苑裡鎮信仰中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播