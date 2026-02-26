苗栗苑裡慈和宮 2/28財神市區熱鬧踩街

苗栗苑裡慈和宮，28日財神市區熱鬧踩街。圖為慈和宮龍頭，出現喜鵲來築巢畫面。（蔡玉清提供）

苗栗縣苑裡鎮慈和宮是鎮內信仰中心，之前曾有信徒擲筊祈福後，卻出現立筊還挺過地震；苑裡鎮上館里雞農蔡玉清日前參拜時，過馬路發現廟頂有喜鵲飛翔，喜氣連連，慈和宮主委林坤山表示，28日當天將舉辦迎財神踩街活動，慈和宮財神將到市區熱鬧，預計當天晚間6點從慈和宮出發。

林坤山說，活動名稱為天官賜福迎財神踩街，熱鬧苑裡市區，主要考量慈和宮許久未在元宵舉辦盛大活動；慈和宮廟方於當天下午4點在廟前廣場準備米食供民眾品嘗，5點發放小燈籠，林坤山說，預計共約300個，索取完為止。

請繼續往下閱讀...

林坤山也回憶，約1960年代慈和宮也有炸邯鄲熱鬧場面，不過是否因後繼無人或其他原因，仍需持續考究，廟方為了熱鬧地方，28日當天將由武財神熱鬧踩街，與民眾同樂。

慈和宮自清朝乾隆年間建廟，歷史悠久，與位於房裡順天宮為苑裡鎮外區兩大信仰中心。慈和宮主祀媽祖，且廟內古物多，除乾隆38年「海國標靈」古匾，更有光緒年間所封「與天同功」賜匾，為苑裡鎮信仰中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法