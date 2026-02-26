為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日最熱！氣象專家曝228連假各地天氣狀況

    2026/02/26 07:33 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩今天在社群分析了228連假各地的天氣狀況。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（26日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；東半部、桃園以北地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩今天在社群分析了228連假各地的天氣狀況。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，本週五（27日）是228連假第一天，受鋒面通過及東北季風再增強影響，台灣北部及宜蘭地區白天高溫下降，天氣轉涼，其它地區早晚亦涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。

    週六（28日）受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地降雨機率高，台南以北、東半部地區及南部山區都有短暫陣雨；下週日（3月1日）連假最後一天，華南雲雨區持續東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地則為多雲天氣。

    林得恩說，高溫預測方面，週五、週六北部22至25度，東半部22至27度，中南部26至30度，澎湖24至26度，金門19至23度，馬祖14至17度；就各地高溫趨勢來看，週六明顯都較週五下降約1至2度左右。

    下週日高溫預測明顯向上回升，西半部及宜蘭28至32度，花東25至27度，澎湖25至26度，金門21至25度，馬祖也會來到16至18度。

