台中「浮現祭」2/28登場！估逾5萬人潮湧入清水 交通攻略曝

每年吸數萬人潮、已成台灣指標性音樂節「浮現祭（EMERGE FEST）」，2月28日至3月1日將在台中清水鰲峰山運動公園盛大登場，台中市新聞局預估活動期間將吸引約5萬人次湧入清水地區，台中市政府跨局處整備，包含交通疏導、秩序維護、現場安全與周邊環境整潔等措施，並呼籲樂迷提早規劃行程，善用大眾運輸與相關接駁措施，共同讓進場更順暢、觀賞更安心。

台中市新聞局指出，今年浮現祭集結超過百組海內外音樂人與樂團，演出規模再創新高，活動場域位於清水鰲峰山一帶，周邊道路容量有限，往年活動日吸引數萬人潮湧入，伴隨人流、車流集中，市府已協同相關局處與主辦單位完成整備，將視現場狀況機動調度人力與疏運措施，確保民眾能順利進出會場。

新聞局提醒，民眾可搭乘公車303、304、500延區3、305等路線，至「中山董公街口站」下車後步行前往會場；自行開車者，建議將目的地設定為「嘉陽高中」（官方免費停車場），停妥後步行約15分鐘即可抵達主會場。詳細路線與時刻表同步公告於官方社群平台及官網，提醒民眾預留足夠時間，避免因塞車影響行程。

此外，新聞局指出，為降低大型活動人潮聚集風險，部分舞台區域將實施入場安全檢查，請樂迷配合現場人員引導，於安檢時主動配合確認身分與手環資訊， 以加速通行；現場並禁止攜帶行李箱、登機箱、自拍棒、腳架、無人機等可能影響安全之物品，請民眾提前整理隨身物品、提早到場並遵守規範，共同維護活動秩序。

