    首頁 > 生活

    台東女中學測9人4科總級分跨50大關 2人斬獲55級分

    2026/02/25 10:59 記者黃明堂／台東報導
    台東女中。（記者黃明堂攝）

    

    115學年度大學入學學科能力測驗今天公布成績，國立台東女中在今年全台普遍反映數學與自然科難度較高的情況下，東女256名應試學子展現堅實實力，不僅在頂標與前標人數上較往年逆勢成長，更有9位同學在四科總級分（數A自然組、數B社會組）中跨越50級分大關。

    在個人表現方面，三甲戴穎佳同學與三己李佳霓同學分別在自然學程與社會學程中脫穎而出，均斬獲四科總級分55級分的佳績，傲視全校。此外，單科滿級分的表現同樣不俗，全校共計在國文、英文、社會、自然及數學B等考科產出12人次滿級分，展現東女學生在各學領域的均衡發展。

    東女學子在國文科共有24人達頂標，英文與社會科也各有15人達標。在公認艱澀的數理科目中，東女學生依然穩定發揮，自然科共有12人達頂標，數學B則有11人。而在國文寫作部分，知性與情意兩大題型分別有21人與31人獲得A級評價，其中更有7位才女同時摘下「雙A」殊榮，顯現出學生除了學科知識外，更具備深厚的思辨與感性敘事能力。

    校方表示，今年考題偏難，但學生在數學A、B與自然科的頂前標人數皆比去年提升，這份成績單不僅是學生挑燈夜戰的成果，更是對師生共同努力抗壓、精進教學的最佳肯定。

    圖
    圖 圖 圖
