為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北投慈后宮2/27遶境 各宮廟簽署6大目標公約護治安

    2026/02/25 11:03 記者劉慶侯／台北報導
    北投慈后宮遶境活動將於2月27日舉行，北投分局為避免宮廟陣頭於遶境時產生衝突，特意召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。（記者劉慶侯翻攝）

    北投慈后宮遶境活動將於2月27日舉行，北投分局為避免宮廟陣頭於遶境時產生衝突，特意召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。（記者劉慶侯翻攝）

    北投地區一年一度的慈后宮聖母文化節遶境即將於2月27日登場，北投警分局為為屆時發生滋擾事件，及維持良好在地傳統，特意召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，並簽署優質宮廟行動公約，包含「高自主管理、環保低噪音、聚眾零鬥毆、交通要順暢、警民共協力及社會真期待」等6大目標，期許遶境當日能夠與市民們共襄盛舉、遊行活動平安順遂。

    座談會中，北投警分局重申組織犯罪條例有關禁止幫派相關連結之事物出現的鐵律，並提醒各負責人應轉告所屬團員加強約制，不得有提供毒品、攜帶具殺傷力器械等相關違反刑事法令行為，如有臨時搭建紅壇需要，應依台北市展演用臨時性建築物管理辦法申請許可，會後邀集各負責人共同簽署「優質宮廟、文化北投－6大目標行動公約」。

    北投分局表示，慈后宮媽祖遶境活動是當地市民多年來重要的信仰活動儀式，在歡慶之餘仍要呼籲民眾在參與過程中應保持市容整潔、降低炮竹聲響，並由慈后宮主委及幹事建立遶境名冊，及指定糾察員在場協助疏導交通順暢及維持秩序，並強調嚴禁聚眾鬥毆及幫派份子藉機滋擾，警方將與廟方共同守護宗教文化傳承及地方治安順遂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播