小虎鯨加油！車城海口11鯨集體擱淺 各單位無私搶命、地方暖送物資

各單位搶救小虎鯨。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣車城鄉海口沙灘今日清晨驚傳11隻小虎鯨集體擱淺，這起規模罕見的鯨豚受困事件，引發地方高度關注。雖然其中4隻在發現時已無生命跡象，但在海保署、海巡官兵、在地志工與鄉親展現強大凝聚力，不僅在岸際開挖人工池保濕，鄰近的長灘飯店更主動支援飲水物資。眾人在浪花中守護剩餘7隻小虎鯨，無私聯手的搶命畫面，令人動容。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文獲報後，第一時間與現場單位保持密切聯繫，並火速派遣專業團隊南下。王浩文表示，這群小虎鯨疑迷航，導致整群誤入淺灘。

王浩文強調，目前的搶救核心在於「減壓」與「監測」。由海生館獸醫團隊與志工針對7隻存活的小虎鯨進行體表檢體採樣，並嚴密觀察其呼吸頻率與生理反應。王浩文指出，擱淺個體極其脆弱，人為干預需適度，目前正全力維持其生命跡象穩定，待進一步抽血檢驗結果出爐後，將評估是否具備外海野放的條件。

今日上午七時許，11隻黑色身影橫臥海口沙灘，海巡署第六岸巡隊及屏東縣政府人員率先投入救援。為了防止小虎鯨因拍打受傷或氣孔嗆水，救援人員火速在沙灘開挖臨時人工池，將存活個體扶正。

這場救援行動也看見了在地企業的社會責任。緊鄰擱淺場域的「長灘休閒飯店」，見到搜救人員與志工在寒風中精疲力竭，主動派員載運大批飲用水及補給物資抵達沙灘，縣議員潘芳泉也到現場協助志工的相關需求，為這場漫長的救援行動注入一股暖流。

「大家都在出力，我們能做的就是提供後勤支援！」飯店人員表示。現場各單位不分你我，有人提水、有人記錄數據，目標只有一個，讓這群小虎鯨重回大海。

從小在當地長大的潘芳泉說，海口沙灘幾十年來都會出現鯨豚擱淺狀況，各種類都有，但此次11隻確實罕見。

目前的救援任務仍在持續中，4隻不幸罹難的小虎鯨將由成大團隊帶回研究釐清死因。王浩文呼籲，現場專業救援需要安靜的環境，請民眾切勿近距離圍觀或喧嘩，讓這7隻小虎鯨能平穩度過危機。

小虎鯨生命垂危。（記者蔡宗憲攝）

