元宵迎月全食！ 最精彩「這時間」 下回要等到2028年底

中央氣象署表示，元宵節傍晚全台將上演月全食天文現象，屆時民眾將能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。（氣象署提供）

今年3月3日元宵節將出現難得的月全食天象！中央氣象署表示，當天傍晚全台將上演月全食天文現象，屆時民眾將能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，當天下午5點50分左右月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精采的晚上7點4分至8點3分月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。

台北天文氣象站主任蔡禹明指出，這次月全食全部歷時4小時又35分鐘，從當天下午4點43分起，由「半影食始」揭開序幕、下午5點50分「初虧」、晚間7點4分「食既」、晚間7點34分「食甚」、晚間8點3分「生光」、晚間9點18 分「復圓」，最後在晚上10點25分「半影食終」結束，尤其晚間7點4分到8點3分是最精華的全食階段，共59分鐘。台灣在當日的「半影食始」階段尚未月出，因此將無法見到此階段食相，天文上稱為月出帶食。

蔡禹明說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。在「全食階段」，月面完全隱沒在地影內，但並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

蔡禹明指出，本世紀全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣可看到63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生在去年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段則將要等到2028年12月31日。

蔡禹明建議，這次月食發生時月亮位於東方天空，民眾可選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大

觀測效果會更佳。當天下午5點40分起，氣象署將提供月全食網路直播服務

，民眾也可同步觀賞。

