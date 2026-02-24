全國模擬考遇台東元宵節遶境 學校準備耳塞應急

台東元宵節遶境及炸寒單，既是重要民俗也十分熱鬧，但當天又是模擬考，校方各自做好應對。（資料照）

一年一度的元宵節即將到來，台東傳統是各廟宇、陣頭集結遶境，重頭戲則是炮炸寒單，以大量鞭炮炸肉身寒單爺，大人忙得不可開交，但國中師長也忙著應對，原來這天又是全國國中模擬考又不得放棄，有學校和宮廟協調降低音量，還有學校則表示，已準備好耳塞，讓考生專心應考。為了學子考試各有對策。

元宵節對台東人來說總是愛恨交織，歷來都是有大批宮廟、陣頭在中午左右於四維路集結遶境，以往還曾有上百隊伍浩浩蕩蕩遶境、鑼鼓喧天，遇上約定好地點如商家、機關行號，為取得好彩頭或招財，會請肉身寒單在門口前馬路上炮炸，但無論哪項，音量絕對不小。

對台東人來說，這既是重要的民俗活動，也有「同樂會」性質，但空氣和噪音污染也令許多家有幼兒的父母，或受不了噪音的居民頭大。元宵節當天還是全國統一在當天進行國三模擬考，其實近幾年來也是有不少民眾反應音量和交通問題，主辦單位台東天后宮已對遶境活動增加管制，甚至也特地為了學子更改遶境路線、十分有心，但面臨考試，師長如臨大敵。

寶桑國中表示，所幸學校附近只有一間宮廟，日前也已前往協商，拜託「力道小一點」，再者，觀察到當時應該只會影響到一堂考試、時間不長，陣頭當時應在準備好後即出發前往遶境，認為在協調後應該對考生影響有限。「斷然放棄參加模擬考會嚴重影響考生權益，只能折衷處理」。

另一個也十分靠近遶進區域的新生國中，以往還曾因元宵遶境停課一天，但後來國三生教室靠馬路一側安裝氣密，加上天后宮調整路線遠離學校，狀況又再減緩一些，學校方面則是準備好耳塞供學生使用。校方表示，學校一直都有備好耳塞以供隨時使用。在「硬體加持下」，校方有信心足以應對，較麻煩的是下課時間可能會遇上隊伍和人潮，校方也請義警協助維持交通，供學生安全下課。

師長們表現出提前部署完成狀況，倒是有學生卻跟阿嬤表示，既然學校有準備耳塞，「那能不能平常上課戴上使用？」。立馬引來家長一陣臭罵「在想什麼！這要怎麼上課？」，學生還想回嘴就被家長投以「關愛眼神」。

