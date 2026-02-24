為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北台今晨突飄雨原因曝！ 明起天氣進入快速變化期

    2026/02/24 09:46 即時新聞／綜合報導
    今晨中高層雲系從福建一帶向東通過台灣，西半部雲量可能較多，北部偶有短暫飄雨機會。（資料照）

    原預估今（24日）全台各地都是晴時多雲的穩定天氣，不過清晨北台突飄雨，原因在於清晨起有中高層雲系從福建一帶向東通過台灣，白天起暖熱，高溫28至31度；不過明（25日）起東北季風接力，開始進入天氣變化快速時期。

    天氣風險公司分析師廖于霆表示，今晨中高層雲系從福建一帶向東通過台灣，西半部雲量可能較多，北部偶有短暫飄雨機會，多數時間應該都是以薄雲透光的天氣為主。氣溫方面，中部以北白天高溫可到25至28度，南部27至31度，東半部26至27度，感受起較為暖熱。入夜後各地低溫約在18至21度之間。

    週三上午起，東北季風增強，北部東北部轉為多雲時陰短暫雨天氣，中南部及東南部以多雲到晴天氣為主。白天北部東北部高溫降至20至23度，變化較大。中南部及東南部則變化不大。

    週四（26日）東北季風減弱，東半部及恆春半島有陣雨，其他地區多雲時晴，北部東北部氣溫回升1至2度，其他地區氣溫變化不大。

    週五（27日）起二二八3天連假期間，受到東北季風增強與華南雲系影響，北部及東半部3天都有陣雨，中南部則是週五週六有雨，週日轉晴。各地氣溫則變化不大，北部東北部稍涼，中南部及東南部舒適到悶熱。

