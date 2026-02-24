中市衛生局簽署永續倡議書 完成溫室氣體盤查、發布VDR 獲頒綠級淨零標章

曾梓展（右）與簡又新（左）簽署永續發展倡議書，中市府秘書長黃崇典見證。（衛生局提供）

衛生局公佈「公衛體系淨零策略」成果，率全國衛生機關之先完成2023年溫室氣體盤查報告書、發布全國地方衛生機關首本「自願檢視報告（VDR）」，並積極推動醫療機構低碳認證計畫，目前已有54家醫療機構取得。衛生局長曾梓展表示，近日已與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署永續發展倡議書，並獲得親頒「綠級淨零標章」，展現台中在衛生醫療永續發展上的領航地位。

曾梓展指出，面對全球氣候變遷與淨零碳排趨勢，自2023年起即將「永續低碳全民健康」納入公衛願景四支箭之一，以「由內而外、先公後私」為推動策略，從局內節能減碳做起，逐步擴及醫療與照護體系，最後延伸至市民生活，形成完整永續行動鏈，衛生局共提出22項執行方案，涵蓋局處同仁、醫療機構、長照機構、精神復健機構、藥事機構及餐飲業者，全面推動低碳轉型。

衛生局推動會議無紙化、公衛服務數位化與紙張減量，自2023年至2025年間累計節省紙張超過138萬張；全面更換LED照明與節能設備，減碳量達28公噸。另率全國衛生機關之先完成2023年溫室氣體盤查報告，並主動發布2024年自願檢視報告（VDR），展現高度透明與自我檢視精神。

在醫療與產業端推動方面，目前已有54家醫療機構與303家餐廳取得低碳認證，未來將納入長照住宿型機構持續擴大推動，衛生局所屬廳舍與機構太陽光電設置容量累計達5368.26KW，發電量相當於1600戶家庭全年用電需求。

在醫療與藥事機構減碳促進計畫上，共64家醫院與24家藥事機構參與，年減碳量超過5萬噸，相當於130座大安森林公園年吸碳量。

曾梓展強調，「健康」與「環境」密不可分，未來將持續深化淨零行動，將永續理念融入各項公共衛生服務，打造兼顧韌性、低碳與健康的城市典範，實踐「永續低碳 全民健康」願景。

