高市「鳳山光之季」春節突破12.6萬人潮 228連假加碼皮影戲、樂團表演

高市「鳳山光之季」春節連假突破12.6萬人潮。（記者陳文嬋攝）

高雄市「鳳山光之季」春節連假突破12.6萬人潮，大東濕地公園串聯曹公圳亮起來，大東藝術文化中心、黃埔新村228連假也將推出多場表演，包括樂團演出、皮影戲迎賓，燈會將持續熱鬧到3月3日元宵節。

鳳山建城238年，鳳山區公所主打「鳳山光之季」，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境，吸引民眾賞燈，春節連假突破12.6萬人潮。

大東藝術文化中心將於2月28日推出高雄愛樂銅管樂團《薩克斯風四重奏-真愛時光流轉》、永興樂皮影劇團演出「熊熊遇見你」，3月1日方圓之間室內樂團也將帶來表演。

黃埔新村為台灣第一代眷村，228連假推出「へ！走啦-眷村」元宵文創市集，將於2月27至3月1日下午在西三巷，舉辦DJ×市集×派對活動，歡迎民眾共襄盛舉。

鳳山區長吳茂樹表示，燈會將持續熱鬧到元宵節，228連假到來可望再掀人潮，公所也推出線上活動，民眾登錄發票可抽好禮，歡迎共襄盛舉，把握最後賞燈時間。

大型發光棒棒糖受歡迎，成為民眾最愛打卡熱點。（記者陳文嬋攝）

