為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市「鳳山光之季」春節突破12.6萬人潮 228連假加碼皮影戲、樂團表演

    2026/02/24 09:49 記者陳文嬋／高雄報導
    高市「鳳山光之季」春節連假突破12.6萬人潮。（記者陳文嬋攝）

    高市「鳳山光之季」春節連假突破12.6萬人潮。（記者陳文嬋攝）

    高雄市「鳳山光之季」春節連假突破12.6萬人潮，大東濕地公園串聯曹公圳亮起來，大東藝術文化中心、黃埔新村228連假也將推出多場表演，包括樂團演出、皮影戲迎賓，燈會將持續熱鬧到3月3日元宵節。

    鳳山建城238年，鳳山區公所主打「鳳山光之季」，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境，吸引民眾賞燈，春節連假突破12.6萬人潮。

    大東藝術文化中心將於2月28日推出高雄愛樂銅管樂團《薩克斯風四重奏-真愛時光流轉》、永興樂皮影劇團演出「熊熊遇見你」，3月1日方圓之間室內樂團也將帶來表演。

    黃埔新村為台灣第一代眷村，228連假推出「へ！走啦-眷村」元宵文創市集，將於2月27至3月1日下午在西三巷，舉辦DJ×市集×派對活動，歡迎民眾共襄盛舉。

    鳳山區長吳茂樹表示，燈會將持續熱鬧到元宵節，228連假到來可望再掀人潮，公所也推出線上活動，民眾登錄發票可抽好禮，歡迎共襄盛舉，把握最後賞燈時間。

    大型發光棒棒糖受歡迎，成為民眾最愛打卡熱點。（記者陳文嬋攝）

    大型發光棒棒糖受歡迎，成為民眾最愛打卡熱點。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播