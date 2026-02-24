為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開工日「員工還在出國旅遊」 老闆霸氣公告：休到3月初再開店

    2026/02/24 16:36 即時新聞／綜合報導
    台灣某間店家公告，由於員工在除夕後各自出國旅遊「叫不回來」，老闆決定讓全員休息至228連假結束，等到3月初再正式恢復營業，消息引發網友熱議。示意圖。（圖由「ChatGPT」AI生成）

    昨（23）日是春節連假結束後的開工日，不少收假民眾帶著哀愁又厭世的精神上班。然而，台灣某店家老闆無奈表示，由於員工在除夕後各自出國旅遊「叫不回來」，無人可用的情況，讓他決定讓全員休息至228連假結束，等到3月初再正式恢復營業，事後店家公告被人分享到在社群平台，迅速掀起熱大批網友熱烈討論。

    據悉，一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，自己路過一間店門口時，看到老闆在鐵捲門張貼一份公告，內文寫下「由於員工各自旅遊叫不回來，本店決定由除夕休息至228連假結束，3月2號星期一正常營業，造成不便請見諒」，令原PO當場直呼是「幸福企業」，公告內容曝光後，也讓其他準備上班的社畜網友羨慕不已。

    目前該文已吸引高達1.5萬人按讚，網友紛紛表示，「別人家的老闆不會讓我失望」、「會不會3/2當天，員工忘了公司在哪裡XD」、「想知道哪間店！這麼棒的企業應該要支持」、「啊」、「該是大部分員工2/23-26都請假，所以無法營業」。另有不少人注意到公告的「奇特排版」，對此忍不住吐槽說，「天他那個缺字」、「逗點點中間，發瘋」、「美編是不是也放假了哈哈」、「這字肯定是故意的，讓人看了牙起來」。

    隨著相關討論在網上持續延燒，竟意外釣出老闆本人親自留言回覆，「不好意思各位，因為本人電腦白癡，公告單純提醒客人，沒有專業排版設計，讓各位牙起來實屬意外～～祝大家馬年行大運，工作順利，馬上牙起來，馬上得第一」，另外他還補充，自己其實已經訂好機票，這陣子準備出國旅遊。

    昨（23）日是春節連假結束後的開工日，不少收假民眾帶著哀愁又厭世的精神上班，僅少數人還在國外旅遊度假。示意圖 。（資料照）

