詭！餐廳冰櫃空間如房大且有設求生裝置 69歲女員工受困卻未撥手機

鑑識人員勘查現場，發現冷凍庫門內側的緊急開門裝置功能完全正常。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區一間家常餐廳發生女員工陳屍冰櫃案，69歲劉姓女員工昨日深夜受困在約一間房間大小的冷凍庫內，儘管現場設有緊急開門裝置，且劉女隨身攜帶手機進入，卻未曾撥打電話求援。家屬向警方透露，劉女近期雖解決債務問題但心情低落，檢警目前不排除任何可能，將持續釐清死因。

警方調查，案發的冷凍庫溫度最低可達-20°C，內部面積約有一間房間大小，約可容納3到4人並肩站立。鑑識人員勘查現場，發現冷凍庫門內側的緊急開門裝置功能完全正常，只要按壓即可由內往外開啟，門的周遭沒有嘗試破壞跡象，劉女身上也沒有傷痕。劉女被發現時，其隨身手機就帶在身上，但通訊紀錄顯示她在受困期間並未對外撥打任何求救電話，也未傳送訊息。

請繼續往下閱讀...

劉女家屬在派出所製作筆錄時指出，劉女前陣子確實面臨一些債務壓力，雖然相關金錢糾紛在近期都已悉數解決，但劉女整體的精神狀態仍顯得相當消沉，近日心情持續低落。

警方調查，劉女23日夜間22時許離家後即音訊全無。今日上午10時許，餐廳員工上班發現冷凍庫大門遭反鎖且無法聯絡上劉女，察覺異狀後趕緊聯絡鎖匠破門，才發現劉女大體倒臥在冰櫃門口處，且已全身僵硬、明顯死亡，因此未送醫救治。

警方表示，經鑑識初步勘查，大體並無發現外力攻擊或其他傷痕，現場也無打鬥或入侵跡證，初步排除他殺嫌疑。目前全案已報請台北地檢署檢察官進行相驗，確認死者是否因低溫導致失溫死亡，或是因身體疾病因素釀成憾事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法