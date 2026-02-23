搶救豆子埔溪魚群 新竹縣府將緊急發包導引水流集中

新竹縣豆子埔溪的水權來自頭前溪，以致每逢枯水期、春耕期，加上生存環境較差，翰林橋下游常常出現大量魚群暴斃。（記者黃美珠攝）

新竹縣豆子埔溪翰林橋下游到博愛橋水域，春節前出現大量暴斃的魚群，春節9天連假，新竹縣府工務處至少有5天得天天派工撈魚屍。工務處長戴志君說，豆子埔溪水權來自頭前溪，由中央主管，加上每年11月到隔年2月是枯水期，2月後又有春耕用水問題，所以豆子埔溪才會因溪水和溶氧量雙不足，反覆出現魚群暴斃現象，近日將緊急發包，整理事發河域行水區導引水流集中外，也將再鑿3口井，以地下水補溪水等方式，進行搶救溪魚大作戰。

戴志君說，豆子埔溪的水權來自於頭前溪，主管的水利署規定，每年11月到隔年2月水情不佳期間，頭前溪水優先滿足民生用水，但到了2月又有春耕問題。

縣府之前曾鑿3口井，用地下水補充溪水，來幫幫豆子埔溪內的魚群耐過前述困境，啟用後雖有減少魚群暴斃的頻率，但仍無法完全避免這樣的生態浩劫。

除夕當他們獲悉豆子埔溪又出現大量魚群浮屍後，9天連假至少有5天須派工到場打撈的同時，他們也仔細會勘，釐清何以翰林橋上游魚群可以健康、豐沛地在水中優游，翰林橋下游到博愛橋間卻成了魚群的「墳場」。最後研判上游的行水區深、且較窄，溪水集中，形成較優的生存環境，翰林橋下游的行水區廣、水淺，相對不利存活。

所以他們今天開春恢復上班，決定緊急花1000萬，用開口契約於近日發包整理、束縮翰林橋下游河道，也將另覓3處施工鑿井，持續用地下水補充溪水，且逐段設置攔水堰，藉以蓄積溪水，利用高差跌水，增加下游溪水的含氧量及水流流速，改善水質及生態環境。

豆子埔溪旁的橋上高懸著「平安」，但今年春節連假9天，溪面卻漂浮著大量魚屍。（記者黃美珠攝）

新竹縣豆子埔溪今年春節期間，從翰林橋下游到博愛橋之間，幾乎天天漂浮著魚屍。（記者黃美珠攝）

新竹縣豆子埔溪以圖中的翰林橋為界，縣府將發包整治下游。（記者黃美珠攝）

