為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奇觀！國際瀕危珍稀東方白鸛 雲林高壓電塔築巢

    2026/02/19 13:37 記者黃淑莉／雲林報導
    農民發現一對東方白鸛在雲林二崙、崙背交界處一座高50公尺的高壓電塔上築巢。（民眾提供）

    農民發現一對東方白鸛在雲林二崙、崙背交界處一座高50公尺的高壓電塔上築巢。（民眾提供）

    被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高50公尺的高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友及生態專家前往拍攝。麥仔簝文化協會理事長吳明宜開心說，若能成功繁殖將是台灣及雲林在保育上的重大事件。

    東方白鸛俗稱送子鳥，全世界僅剩3000多隻，吳明宜說，過去發現牠們在台灣多為候鳥，但近幾年在在雲林沿海濁水溪出海口記錄到有6、7隻東方白鸛族群穩定棲息，成為留鳥，今年飛來度冬有13隻。

    吳明宜說，水利署第四河川署為了讓東方白鸛留鳥能在濁水溪出海口築巢繁殖，2022年在麥寮濁水溪出海口生態園區設置3組東方白鸛棲息平台，一直沒有成功，去年根據日本東方白鸛協會專家建議，複製日本的棲架，希望能成吸引東方白鸛繁殖。

    吳明宜表示，去年12月底有農民發現在二崙、崙背交界處一座麥寮電廠的輸配電塔頂端有一對東方白鸛築巢，立即通報屏東科技大學特聘研究員孫元勳觀察繁殖紀錄。

    東方白鸛在高壓電塔築巢消息傳出，吸引不少鳥友及攝影家專程前往欣賞美麗的嬌客，堤防上架設多支大砲也引起附近農民及行經用路人好奇，有人擔心東方白鸛是否會有觸電危險，也有人被牠們飛翔姿態迷住。據了解，築巢的高壓電塔是麥寮電廠的輸配電塔，目前並未輸電。

    吳明宜指出，東方白鸛是瀕危珍稀保育鳥類，日本、韓國都是以國家專業在復育，在麥寮出海口能自然築巢，若能成功孵化繁殖，將是台灣在國際保育史上的重大事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播