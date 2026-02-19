奇觀！國際瀕危珍稀東方白鸛 雲林高壓電塔築巢

農民發現一對東方白鸛在雲林二崙、崙背交界處一座高50公尺的高壓電塔上築巢。（民眾提供）

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高50公尺的高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友及生態專家前往拍攝。麥仔簝文化協會理事長吳明宜開心說，若能成功繁殖將是台灣及雲林在保育上的重大事件。

東方白鸛俗稱送子鳥，全世界僅剩3000多隻，吳明宜說，過去發現牠們在台灣多為候鳥，但近幾年在在雲林沿海濁水溪出海口記錄到有6、7隻東方白鸛族群穩定棲息，成為留鳥，今年飛來度冬有13隻。

吳明宜說，水利署第四河川署為了讓東方白鸛留鳥能在濁水溪出海口築巢繁殖，2022年在麥寮濁水溪出海口生態園區設置3組東方白鸛棲息平台，一直沒有成功，去年根據日本東方白鸛協會專家建議，複製日本的棲架，希望能成吸引東方白鸛繁殖。

吳明宜表示，去年12月底有農民發現在二崙、崙背交界處一座麥寮電廠的輸配電塔頂端有一對東方白鸛築巢，立即通報屏東科技大學特聘研究員孫元勳觀察繁殖紀錄。

東方白鸛在高壓電塔築巢消息傳出，吸引不少鳥友及攝影家專程前往欣賞美麗的嬌客，堤防上架設多支大砲也引起附近農民及行經用路人好奇，有人擔心東方白鸛是否會有觸電危險，也有人被牠們飛翔姿態迷住。據了解，築巢的高壓電塔是麥寮電廠的輸配電塔，目前並未輸電。

吳明宜指出，東方白鸛是瀕危珍稀保育鳥類，日本、韓國都是以國家專業在復育，在麥寮出海口能自然築巢，若能成功孵化繁殖，將是台灣在國際保育史上的重大事件。

