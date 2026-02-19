逾7公尺！印尼「神獸級」巨蟒 創「最長野生蛇」金氏世界紀錄

1條在印尼蘇拉威西（Sulawesi）發現的雌性網紋蟒，近日經過金氏世界紀錄官方正式認證，以7.22公尺（約23英呎8英吋）的驚人體長，打破紀錄成為「史上經過正式測量最長的野生蛇類」。（圖擷取自金氏世界紀錄網站）

1條在印尼蘇拉威西（Sulawesi）發現的雌性網紋蟒，近日經過金氏世界紀錄官方正式認證，以7.22公尺（約23英呎8英吋）的驚人體長，打破紀錄成為「史上經過正式測量最長的野生蛇類」。

金氏世界紀錄網站指出，這條被命名為「男爵夫人」（Ibu Baron）的超級巨蟒，是於2025年底在蘇拉威西馬羅斯（Maros）地區被發現。金氏世界紀錄官方於今年1月18日進行實地測量。專家指出，7.22公尺僅是牠「完全清醒」狀態下的長度，若在全身麻醉、肌肉徹底放鬆的情況下，其體長可能再增加10%，來到將近8公尺。

請繼續往下閱讀...

除了長度驚人，「男爵夫人」的體重也高達96.5公斤，幾乎等同於1隻成年大貓熊。由於現場找不到大型實驗用磅秤，最後還是借用當地平時「秤重整袋大米」的工業秤才完成紀錄。專家更補充，測量當下蛇隻並未進食，否則體重輕易就能突破100公斤大關。

不過，創下紀錄的「男爵夫人」差點就沒命。在印尼當地，網紋蟒因具備攻擊性，常被視為威脅家畜甚至孩童的「害蟲」，且常被獵殺作為「野味」。好在被當地保育人士及時介入並將其救下，目前將之安置在專屬的收容空間。

婆羅洲野生動物專家努格拉哈（Diaz Nugraha）坦言，隨著棲息地縮減與天然食物減少，巨蟒進入人類生活圈的頻率明顯增加，導致「人蛇衝突」日益劇烈。回顧歷史紀錄，2016年馬來西亞檳城曾傳出捕獲7.9公尺的巨蟒，但該蛇在正式測量前便不幸死亡。1999年婆羅洲也曾發現1條6.95公尺的雌蛇，當時是因為牠吞掉了1隻戴有追蹤器的馬來熊才被發現。

努格拉哈大膽預測，在印尼或亞馬遜盆地的深山中，極可能還存在長達9公尺以上的其他「神獸級」巨蛇。攝影師兼探險家弗倫蒂烏（Radu Frentiu）則希望透過這次創紀錄的認證，能讓大眾不再將蟒蛇視為惡物，而是能轉化為「觀蛇生態旅遊」的觀光資源，藉此推動印尼原生種的保育工作。

比起野生的蛇，能定期獲得食物和護理、由人類飼養的蛇在體型方面有著更多優勢，目前在金氏世界紀錄中最體長最長、由人類圈養的蛇也是一條網紋蟒，名為梅杜莎 （Medusa），體長達7.67公尺，該紀錄為2011年10月於美國密蘇裡州堪薩斯城測得。

