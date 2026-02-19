前輩現身！YTR「沈」問養狗如何上進 釣出蔡英文「最強範本」神回

YTR陪沈團成員「沈」（左）最近領養小狗「吉祥」，在社群貼文發問意外釣出前總統蔡英文神回應。（本報合成，擷取自@yuus2.0/IG、蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台Threads，以親民、幽默的互動風格頻頻引發關注。人氣YouTuber「陪沈團」成員沈昨日發文感嘆養狗後只想和牠賴在家、不想上進，意外釣出蔡英文親自留言分享「邊養狗邊當總統」的經歷，讓網友直呼這是「最強上進範本」。

「沈」昨（18）日在Threads曬出愛犬「吉祥」的照片，幽默發文詢問「前輩們」養狗的人該如何保持上進心，因為自己只想每天與愛犬黏在一起。該貼文迅速引發共鳴，許多網友紛紛留言安慰，認為準時遛狗本身就是一種上進的行為。

請繼續往下閱讀...

沒想到釣出蔡英文現身留言區回應：「養狗的前輩在這，我同時養過5隻，也當了8年總統」。這番極具「份量」的建言在短短1小時就收穫2萬人按讚，沈也驚訝回覆，表示對於蔡英文的成就感到「望塵莫及」，形容這簡直是太過上進。

網友對此紛紛興奮直呼「我要瘋了，小英跟你說她養五隻狗還當八年總統，太過上進」、「總統這個職業好像不是單靠上進就可以完成的」、「你這是上進的人養狗，不一樣！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法