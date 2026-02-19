喵星人過年受困車輪！岡山警分局「肉泥」誘惑奏效 救出小黑貓

員警和熱心車主成功救出受困車底的小貓。（民眾提供）

岡山警分局壽天派出所於大年初一接獲民眾報案，指稱有小黑貓受困汽車底盤，副所長謝欣潔、警員陳采羚到達現場後與熱心車主多次嘗試誘捕未果，最終靈機一動買來貓咪肉泥作為誘餌，成功將小貓平安救出。目前小黑貓已由警方暫時安置，並應景命名為「初一」，讓這起春節期間的救援任務圓滿落幕。

警方指出，車主發現有流浪貓藏匿於車輛底盤死角，擔心小貓安危，只好報警求助；警方獲報趕抵現場時發現，小貓因極度缺乏安全感而難以靠近。員警和車主先嘗試模仿貓叫聲，並利用手機播放同伴音效，試圖降低戒心引導現身，但受驚的小貓始終不為所動，救援一度陷入膠著。

員警靈機一動，迅速前往鄰近超商購買貓咪最愛的「肉泥」，美食誘惑果然奏效，在警民耐心守候下，小貓終於難敵香氣，緩緩探出頭來進食，員警見機不可失，以輕柔且謹慎的手法迅速將其抱離車底，順利化解了一場虛驚。

由於無法確認小貓是否有飼主，目前把獲救的小貓安置在派出所，並替牠命名「初一」，象徵著新的一年嶄新且溫暖的開始。

