    生活

    春節求財錢母「百百款」！ 廖大乙點名這款「金有效」

    2026/02/18 08:34 記者劉濱銓／南投報導
    春節民眾喜歡拜廟求錢母，民俗專家廖大乙表示，最有效的錢母首推黃金金牌，其次是真鈔錢幣，再來才是錢母紀念幣。（記者劉濱銓攝）

    春節民眾喜歡拜廟求錢母，民俗專家廖大乙表示，最有效的錢母首推黃金金牌，其次是真鈔錢幣，再來才是錢母紀念幣。（記者劉濱銓攝）

    春節民眾走春喜歡拜廟求錢母，民俗專家廖大乙表示，台灣宮廟紛推招財錢母，但錢母「百百款」，最有效的首推黃金金牌，其次是紙鈔硬幣等真正的錢，再來才是錢母紀念幣，由於黃金代表「真金不怕火煉」，不管時代如何變化，禁得起考驗的純金，才是真正有效的錢母。

    廖大乙表示，從古至今最有效的錢母，就是純金的金牌，因為不管時代怎麼改變，黃金就是「萬年金不換」，才能真正帶財、生財。

    第二順位則是真正的錢，民眾春節拜廟求財，最好是能拿到真鈔錢幣，例如一元福袋，就是象徵一元復始、萬象更新，且「一」也代表有頭有尾、包羅萬象，有助新年帶來好財運。

    第三順位才是近年流行的錢母紀念幣，雖然在節慶有紀念價值，但這種錢母有時效性，且不如上述的黃金、真鈔實用，例如若是要買票搭高鐵，就算有再多的紀念幣，也派不上用場，反而黃金、現金比較實際。

    廖大乙也說，民眾春節可多陪陪家人，不用為了領錢母執著排隊久候，其實長輩送的紅包也可拿來當錢母，放在家中財位或是錢包裡面，就能「錢咬錢」，不僅能激勵自己繼續努力，也代表長輩關愛心意，不論金額多寡，哪怕200元、20元，都是充滿正能量的錢母。

    以上為民俗說法 僅供參考

