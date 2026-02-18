為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初二清晨國道飆2.2倍車流！ 上午10路段易塞車、注意匝道封閉和高乘載

    2026/02/18 08:37 記者吳亮儀／台北報導
    高公局預測今天國道北部路段南向車流。（高公局提供）

    高公局預測今天國道北部路段南向車流。（高公局提供）

    今天大年初二，交通部高速公路局上午說明，清晨0-5時平均交通量是平日年平均的2.2倍，並提醒今天上午國道10處路段易塞車，以及今天起有高乘載限制和匝道封閉等管制措施。

    高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里。今天國道相關疏導措施包括5時到12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

    高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向南屯-后里、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以避開壅塞路段，節省寶貴時間。#

    高公局預測今天國道中部路段南向車流。（高公局提供）

    高公局預測今天國道中部路段南向車流。（高公局提供）

    高公局預測今天國道南部路段南向車流。（高公局提供）

    高公局預測今天國道南部路段南向車流。（高公局提供）

    初二國道注意事項。（高公局提供）

    初二國道注意事項。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播