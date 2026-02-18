初二清晨國道飆2.2倍車流！ 上午10路段易塞車、注意匝道封閉和高乘載

高公局預測今天國道北部路段南向車流。（高公局提供）

今天大年初二，交通部高速公路局上午說明，清晨0-5時平均交通量是平日年平均的2.2倍，並提醒今天上午國道10處路段易塞車，以及今天起有高乘載限制和匝道封閉等管制措施。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里。今天國道相關疏導措施包括5時到12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向南屯-后里、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以避開壅塞路段，節省寶貴時間。#

高公局預測今天國道中部路段南向車流。（高公局提供）

高公局預測今天國道南部路段南向車流。（高公局提供）

初二國道注意事項。（高公局提供）

