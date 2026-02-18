為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初三才回暖！今北台灣濕涼 中南部須留意溫差

    2026/02/18 08:34 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天受東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。（資料照）

    中央氣象署表示，今天受東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（18日，初二）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；台南以北、宜蘭及花蓮清晨低溫約13至16度，高屏及台東17至18度，白天高溫方面，北部、宜蘭及花蓮約18至20度，感受較涼，台中至台南及台東22至24度，高屏25至26度，南北溫差稍大且中南部日夜溫差大。

    降雨方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而清晨至上午間新竹以北地區也有零星短暫雨機率。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，16至19度；金門晴時多雲，12至19度；馬祖晴時多雲，10至13度。

    今天東北風偏強，台南以北、恆春半島局部沿海或空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及離島短時間可能達「橘色提醒」等級。

    明天（19日，初三）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。週五（20日，初四）水氣稍增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週六（21日，初五）至下週一（23日）各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。下週二（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 - 17 14 - 21 17 - 26 15 - 18

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播