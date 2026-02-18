初三才回暖！今北台灣濕涼 中南部須留意溫差

中央氣象署表示，今天受東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。（資料照）

中央氣象署表示，今天（18日，初二）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；台南以北、宜蘭及花蓮清晨低溫約13至16度，高屏及台東17至18度，白天高溫方面，北部、宜蘭及花蓮約18至20度，感受較涼，台中至台南及台東22至24度，高屏25至26度，南北溫差稍大且中南部日夜溫差大。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而清晨至上午間新竹以北地區也有零星短暫雨機率。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，16至19度；金門晴時多雲，12至19度；馬祖晴時多雲，10至13度。

今天東北風偏強，台南以北、恆春半島局部沿海或空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及離島短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（19日，初三）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。週五（20日，初四）水氣稍增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（21日，初五）至下週一（23日）各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。下週二（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 17 14 - 21 17 - 26 15 - 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

