為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防範非洲豬瘟！春節入境勿帶疫區肉製品 新北動保：最重可罰100萬

    2026/02/18 08:32 記者黃子暘／新北報導
    動保處表示，市府加強轄內畜牧場及肉品市場防疫。圖為動保肉品市場消毒場區狀況。（新北市動保處提供）

    動保處表示，市府加強轄內畜牧場及肉品市場防疫。圖為動保肉品市場消毒場區狀況。（新北市動保處提供）

    春節連假，返鄉與出國旅遊往來頻繁，仍需注意非洲豬瘟防疫。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，市府強化肉品市場、屠宰場及養豬場各項生物安全防疫措施，並落實運豬車輛清洗消毒作業，呼籲民眾切勿自中國、香港、越南、泰國及菲律賓等疫區國家攜帶或網購含肉製品入境，第1次就罰20萬元罰鍰、第2次100萬元；外籍旅客若未能即時繳清，將依法拒絕入境。

    動保處表示，市府加強轄內畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核，去年共完成運豬車輛GPS查核近萬輛次、養豬場訪視逾千場次、肉品市場消毒8687車次，並落實健康聲明書查驗，阻斷疫病傳播鏈。

    動保處說，畜牧場廚餘管理方面，現階段採「有條件餵養」制度，除有申請「廚餘再利用養豬戶」可設置溫度監控系統及廚餘車輛裝設GPS餵養外，其餘養豬戶均改以飼料餵養，新北所轄的養豬場皆依規定落實廚餘高溫處理或全面轉型飼料餵養，並強化場區門禁、消毒與人車管制。

    動保處指出，去年10月國內發生非洲豬瘟陽性案例，疫情來源疑為廚餘傳播感染，依《動物傳染病防治條例》第45條之1及相關裁罰標準，旅客違規攜帶動物產品入境，最高可罰100萬元；​​另外，包括寵物豬在內，請民眾切勿以廚餘餵豬，皆應以飼料餵養，違者依《動物傳染病防治條例》最高可處100萬元，合併飼料法最高可處400萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播