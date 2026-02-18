防範非洲豬瘟！春節入境勿帶疫區肉製品 新北動保：最重可罰100萬

動保處表示，市府加強轄內畜牧場及肉品市場防疫。圖為動保肉品市場消毒場區狀況。（新北市動保處提供）

春節連假，返鄉與出國旅遊往來頻繁，仍需注意非洲豬瘟防疫。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，市府強化肉品市場、屠宰場及養豬場各項生物安全防疫措施，並落實運豬車輛清洗消毒作業，呼籲民眾切勿自中國、香港、越南、泰國及菲律賓等疫區國家攜帶或網購含肉製品入境，第1次就罰20萬元罰鍰、第2次100萬元；外籍旅客若未能即時繳清，將依法拒絕入境。

動保處表示，市府加強轄內畜牧場及肉品市場防疫，主動採血監測2375頭次，另新北市除加強肉品市場與屠宰場消毒查核，去年共完成運豬車輛GPS查核近萬輛次、養豬場訪視逾千場次、肉品市場消毒8687車次，並落實健康聲明書查驗，阻斷疫病傳播鏈。

動保處說，畜牧場廚餘管理方面，現階段採「有條件餵養」制度，除有申請「廚餘再利用養豬戶」可設置溫度監控系統及廚餘車輛裝設GPS餵養外，其餘養豬戶均改以飼料餵養，新北所轄的養豬場皆依規定落實廚餘高溫處理或全面轉型飼料餵養，並強化場區門禁、消毒與人車管制。

動保處指出，去年10月國內發生非洲豬瘟陽性案例，疫情來源疑為廚餘傳播感染，依《動物傳染病防治條例》第45條之1及相關裁罰標準，旅客違規攜帶動物產品入境，最高可罰100萬元；​​另外，包括寵物豬在內，請民眾切勿以廚餘餵豬，皆應以飼料餵養，違者依《動物傳染病防治條例》最高可處100萬元，合併飼料法最高可處400萬元罰鍰。

