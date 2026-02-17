越罵生意越好？正妹發文控訴「玉里臭豆腐」熏到拔髮 竟引朝聖潮

玉里橋頭臭豆腐因網友的貼文而變得更紅。（資料照）

花蓮知名臭豆腐店「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北市中山區後，濃烈的臭味造成附近的居民深受其擾，還讓住旁邊的網友身心疲憊到「拔光頭髮」。不過事隔幾日，該網友無奈表示，玉里橋頭臭豆腐因為她的貼文而變得更紅，更多人去朝聖到底有多臭，讓她相當無言。

上週有女網友在Threads發文表示，自從「玉里橋頭臭豆腐」開幕後，臭豆腐的臭味讓鄰居們不堪其擾，就算家中安裝氣密窗，也全天候使用空氣清淨機，仍然擋不了臭豆腐濃烈的臭味，也因此讓她身心都極度焦慮，無法控制自己的手去拔頭髮，導致頭已經禿了一片，必須尋求身心科幫助。

還有樓上住戶表示，她爸媽和周圍鄰居已經從開業以來檢舉過無數遍，她們家現在家裡完全不能開窗戶，連曬衣服的後陽台也是關的緊緊的，還要在所有窗戶和門的縫隙塞衣服堵住所有外面空氣才勉強不那麼臭，極度影響生活甚至身心健康。

不料一週後，該網友無奈表示，玉里橋頭臭豆腐好像要感謝她和媒體，因為更多人看到貼文與報導後，都特地跑去朝聖看到底有多臭，反而讓店家生意更好，讓她相當無言。

環保局說明，去年有對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，後續定期加強稽查，業者將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。

