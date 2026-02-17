清境春節櫻花開、「Happy羊羊」坐鎮 初一吸客5000人

南投清境農場春節櫻花開，大年初一吸引5000人入園，觀賞綿羊秀與賞櫻。（清境農場提供）

南投縣仁愛鄉清境農場春節適逢櫻花開，加上農場今年還把「Happy羊羊」大型公仔放在入口迎賓，成為遊客拍照打卡熱點，場方說，目前櫻花綻放6至8成，今天大年初一入園達5000人，預估大年初三開始走春人潮將會增多。

清境農場表示，今年春節園區結合櫻花景觀、青青草原，以及地標風車，打造高山雲端拍照場景，加上還有「Happy羊羊」、「牧羊Q」（牧羊犬）等大型公仔打卡亮點，吸引許多親子遊客欣賞綿羊秀之餘，都會與公仔合影拍照。

農場說，今年春節適逢櫻花季，目前國民賓館櫻花綻放6成，草原步道則有8成花況，春節正是最佳觀賞期，因此今天入園遊客已達5000人，明天初二則因有回娘家行程，預計初三起掀起走春熱潮，屆時每天入園將上看6000人。

南投清境農場春節正值櫻花開，目前花況已有6至8成。（清境農場提供）

南投清境農場春節正值櫻花季，今年還將「Happy羊羊」大型公仔放在入口迎賓，成為遊客拍照打卡熱點。（清境農場提供）

