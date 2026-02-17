為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    緊鄰土地公槓上開花！嘉義大林鎮彩券行連開超級紅包貳獎100萬

    2026/02/17 19:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「錸運財彩券行」附近靈驗的土地公廟。（江明赫提供）

    「錸運財彩券行」附近靈驗的土地公廟。（江明赫提供）

    嘉義縣大林鎮中正路「錸運財彩券行」繼上週五開出「2000萬超級紅包」貳獎100萬元後，今天傍晚5點多又有客人當場刮到貳獎100萬元，現場頓時響起歡呼聲，大家對「錸運財」短短5天開出兩張貳獎100萬元，直呼真的很強運。

    「錸運財」店方指出，今天傍晚有位年約30幾歲的年輕男性到店裡，指從臉書社團得知彩券行日前開出「2000萬超級紅包」貳獎100萬元，自己也來試試手氣，就拿出2000元買了1張「2000萬超級紅包」，結果當場刮出貳獎100萬元，當時店內約有15、16位顧客，大家都替這位幸運得主高興，也對「錸運財彩券行」連開大獎，直呼太神了。

    大林鎮某家公司6位同事領到年終獎金後，決定合資購買1本19張的「2000萬超級紅包」，上週五推派其中一位剛升格新手爸爸的同事到「錸運財彩券行」購買，結果刮中貳獎100萬元及10萬元，喜上加喜。

    前鎮民代表江明赫說，「錸運財彩券行」緊鄰當地靈驗的土地公廟（福德爺廟），該彩券行在店內財神爺前做了圖表「想知道如何給你的彩券加點魔力嗎？找到大林最特別的馬賽克財神土地公廟，然後彩券過爐，向土地公祈求，好運可以倍增喔！」並附上指引圖。

    江明赫表示，「錸運財彩券行」曾於半年內連開2次頭獎，並常有彩迷在拜完土地公後刮中刮刮樂，以頻頻開出大獎而聞名；這次5天內兩張貳獎100萬元，可說土地公真的很靈運。

    「錸運財彩券行」在財神爺前做了指引好運倍增圖表。（江明赫提供）

    「錸運財彩券行」在財神爺前做了指引好運倍增圖表。（江明赫提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播