緊鄰土地公槓上開花！嘉義大林鎮彩券行連開超級紅包貳獎100萬

「錸運財彩券行」附近靈驗的土地公廟。（江明赫提供）

嘉義縣大林鎮中正路「錸運財彩券行」繼上週五開出「2000萬超級紅包」貳獎100萬元後，今天傍晚5點多又有客人當場刮到貳獎100萬元，現場頓時響起歡呼聲，大家對「錸運財」短短5天開出兩張貳獎100萬元，直呼真的很強運。

「錸運財」店方指出，今天傍晚有位年約30幾歲的年輕男性到店裡，指從臉書社團得知彩券行日前開出「2000萬超級紅包」貳獎100萬元，自己也來試試手氣，就拿出2000元買了1張「2000萬超級紅包」，結果當場刮出貳獎100萬元，當時店內約有15、16位顧客，大家都替這位幸運得主高興，也對「錸運財彩券行」連開大獎，直呼太神了。

大林鎮某家公司6位同事領到年終獎金後，決定合資購買1本19張的「2000萬超級紅包」，上週五推派其中一位剛升格新手爸爸的同事到「錸運財彩券行」購買，結果刮中貳獎100萬元及10萬元，喜上加喜。

前鎮民代表江明赫說，「錸運財彩券行」緊鄰當地靈驗的土地公廟（福德爺廟），該彩券行在店內財神爺前做了圖表「想知道如何給你的彩券加點魔力嗎？找到大林最特別的馬賽克財神土地公廟，然後彩券過爐，向土地公祈求，好運可以倍增喔！」並附上指引圖。

江明赫表示，「錸運財彩券行」曾於半年內連開2次頭獎，並常有彩迷在拜完土地公後刮中刮刮樂，以頻頻開出大獎而聞名；這次5天內兩張貳獎100萬元，可說土地公真的很靈運。

