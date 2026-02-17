為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節走春納福去！ 全台最有「蝠」氣國家公園在這裡

    2026/02/17 12:09 記者彭健禮／苗栗報導
    雪見遊憩區內的大型蝙蝠屋。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪見遊憩區內的大型蝙蝠屋。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    「蝠」與「福」同音，蝙蝠自古便被視為福氣的象徵，代表吉祥與好運。雪霸國家公園設有蝙蝠屋，吸引多種蝙蝠棲居，歡迎民眾於春節連假遊雪霸，走春納福，感受全台最具「蝠」氣的國家公園魅力。

    雪霸國家公園管理處表示，蝙蝠除了文化上的美好寓意，在自然生態中更是森林的重要守護者，牠們以昆蟲為食，能有效控制森林害蟲，維持生態系平衡，並協助降低農作物病蟲害、提升作物產量，對人類生活與自然環境皆有莫大貢獻。

    雪管處表示，冬季因昆蟲資源減少，許多蝙蝠會進入冬眠或進行短時間的日休眠。為提供牠們安全穩定的棲息環境，雪霸國家公園於汶水、武陵、觀霧、雪見等4處遊客中心周邊設置蝙蝠屋，目前已記錄有11種蝙蝠會前來利用，展現園區優良的生態環境與長期保育成果。

    雪管處指出，為迎接春節並增添走春樂趣，雪霸國家公園於17日至22日（大年初一至初六）推出「蝠氣迎春」限定活動。民眾到汶水園區及武陵、觀霧、雪見等3處遊憩區遊玩，與園區內的蝙蝠屋合影，並至遊客中心服務台出示合照及臉書打卡畫面，即可兌換雪霸特製紅包袋1個，或蝙蝠造型生態解說摺頁1份。每日各限量10份。

    雪霸國家公園於17日至22日（大年初一至初六）推出「蝠氣迎春」限定活動，供兌換限量的雪霸特製紅包袋，或蝙蝠造型生態解說摺頁。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園於17日至22日（大年初一至初六）推出「蝠氣迎春」限定活動，供兌換限量的雪霸特製紅包袋，或蝙蝠造型生態解說摺頁。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園於汶水、武陵、觀霧、雪見等4處遊客中心周邊設置蝙蝠屋，已記錄有11種蝙蝠會前來利用；圖為黃頸蝠。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園於汶水、武陵、觀霧、雪見等4處遊客中心周邊設置蝙蝠屋，已記錄有11種蝙蝠會前來利用；圖為黃頸蝠。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

