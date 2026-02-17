台南市區「綠色心肺」新地標 帶動春節旅遊熱潮

竹溪哈赫拿爾森林公園保留原始林相，打造獨屬台南的都市森林水岸。（台南市政府提供）

有市區「綠色心肺」之稱的哈赫拿爾森林成為台南走春熱點。市長黃偉哲推薦體驗原始秘境探險及浪漫水岸，同時串連竹溪禪寺、水交社文化園區及五妃廟等文化及休閒景點，眾感受台南這條「築夢之溪」的蛻變。

近2年甫完工的二期工程「哈赫拿爾森林」，源自17世紀荷蘭文獻，意指未經開發的森林、海牙人的森林。市府團隊於二期工程堅持「低度開發」，完整保留茂密的原始林相與老樹，打造成為城市中的「微型亞馬遜」。園區內最吸睛的地標莫過於猶如一抹弦月橫臥溪上的「月見橋」；而連結體育園區的「鳳凰橋」則象徵府城鳳凰展翅。沿岸設有特色遊戲場及生態湖。

請繼續往下閱讀...

「竹溪見證了台南歷史，也象徵城市不斷變美、變好的過程。」黃偉哲強調，竹溪整治計畫是台南將「治水」提升至「親水」與「淨水」的典範，卓越的成果更讓世界看見台南，頻頻獲獎家。黃偉哲表示，馬年象徵著奔騰與活力，希望大家趁著假期來竹溪走一走，在月見橋畔許下願望，在哈赫拿爾森林裡大口「森湖溪（深呼吸）」，把大自然的能量帶回家。

月見橋、月見湖及鳳凰橋空拍美景，美不勝收。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法