擲筊杯搶百萬發財金 台東鹿野聖安宮人氣旺

台東鹿野鄉永安村的聖安宮今天辦擲筊杯博百萬金，阿嬤也來試手氣。（記者黃明堂攝）

台東鹿野鄉永安村的聖安宮大年初一除了趕著燒頭香的信眾，更多人是衝著「115年新春擲筊挑戰賽」而來。上午9點不到，廟埕前早已排起長龍，為的就是挑戰「連續20個聖筊」，爭奪高達100萬元的發財金。

現場氣氛在上午10點30分達到第一波高潮，「關山舞穗民俗藝術團」的巨龍隨著鑼鼓聲在廟前翻騰，緊接著「關山工商原住民舞蹈團」活力四射的舞步，讓現場年味爆棚。聖安宮主委李樹根在現場忙著招呼信眾，他笑著說：「看到這麼多人帶著誠心來向媽祖祈福，這就是過年最美的風景。」

擲筊區的氣氛既緊張又充滿笑聲。每當紅色的木筊拋向空中，全場觀眾便屏息以待，若是清脆的「一平一凸」聖筊落地，現場便爆出如雷掌聲。一位剛連擲4筊領到2000元發財金的民眾興奮表示：「雖然還沒到百萬，但開春就有媽祖婆的紅包，真的很有福氣！」

今年的規則極具挑戰性，不僅考驗運氣，更考驗參賽者的定力。根據廟方規定，若連續擲出5筊5000元，想繼續向上挑戰第6筊8000元，一旦失手，原本的獎金將會直接「減半」變成2500元。這種「要收手還是衝下去」的心理博弈，讓不少圍觀群眾直呼比看樂透開獎還刺激。

目前賽事仍在激烈進行中，廟方也準備了「小金錢龜」送給每位參賽者，讓大家即便沒抱走大獎，也能把財氣帶回家，還有大金龜讓大家摸出財氣。這場擲筊盛事將持續到大年初五，每日上午與下午各有兩場次，想在開春試手氣的民眾，可把握機會來到鹿野聖安宮，感受這場結合傳統信仰與熱血挑戰的春節慶典。

