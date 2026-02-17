為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    擲筊杯搶百萬發財金 台東鹿野聖安宮人氣旺

    2026/02/17 11:12 記者黃明堂／台東報導
    台東鹿野鄉永安村的聖安宮今天辦擲筊杯博百萬金，阿嬤也來試手氣。（記者黃明堂攝）

    台東鹿野鄉永安村的聖安宮今天辦擲筊杯博百萬金，阿嬤也來試手氣。（記者黃明堂攝）

    台東鹿野鄉永安村的聖安宮大年初一除了趕著燒頭香的信眾，更多人是衝著「115年新春擲筊挑戰賽」而來。上午9點不到，廟埕前早已排起長龍，為的就是挑戰「連續20個聖筊」，爭奪高達100萬元的發財金。

    現場氣氛在上午10點30分達到第一波高潮，「關山舞穗民俗藝術團」的巨龍隨著鑼鼓聲在廟前翻騰，緊接著「關山工商原住民舞蹈團」活力四射的舞步，讓現場年味爆棚。聖安宮主委李樹根在現場忙著招呼信眾，他笑著說：「看到這麼多人帶著誠心來向媽祖祈福，這就是過年最美的風景。」

    擲筊區的氣氛既緊張又充滿笑聲。每當紅色的木筊拋向空中，全場觀眾便屏息以待，若是清脆的「一平一凸」聖筊落地，現場便爆出如雷掌聲。一位剛連擲4筊領到2000元發財金的民眾興奮表示：「雖然還沒到百萬，但開春就有媽祖婆的紅包，真的很有福氣！」

    今年的規則極具挑戰性，不僅考驗運氣，更考驗參賽者的定力。根據廟方規定，若連續擲出5筊5000元，想繼續向上挑戰第6筊8000元，一旦失手，原本的獎金將會直接「減半」變成2500元。這種「要收手還是衝下去」的心理博弈，讓不少圍觀群眾直呼比看樂透開獎還刺激。

    目前賽事仍在激烈進行中，廟方也準備了「小金錢龜」送給每位參賽者，讓大家即便沒抱走大獎，也能把財氣帶回家，還有大金龜讓大家摸出財氣。這場擲筊盛事將持續到大年初五，每日上午與下午各有兩場次，想在開春試手氣的民眾，可把握機會來到鹿野聖安宮，感受這場結合傳統信仰與熱血挑戰的春節慶典。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播