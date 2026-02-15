日本藥妝爆「多刷陷阱」 他回台對帳驚見被坑千元 網怒揭：是慣犯

台灣人相當愛到日本藥妝店採購。（法新社）

台灣人相當喜愛到日本旅遊購物，不過購物時千萬要注意帳單，一名網友控訴，他剛從日本返台，回家檢查收據時，發現到大國藥妝被多刷4項商品，多付了將近新台幣1000多元，貼文一出，網友也紛紛表示店家是慣犯。

一名網友在Threads發文表示，他剛從日本回台，返家後用AI翻譯檢查收據時，發現在大國藥妝被多刷了好幾樣根本沒買的商品，等於多付了將近新台幣1000多元，最無奈的是，多刷的商品也沒有拿到，爬文後才發現該藥妝店已是慣犯，讓她氣得直呼，「去日本不要去大國藥妝！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「之前在心齋橋大國也被坑一條防曬，回飯店馬上確認單據，隔天去反應了……我直接請他們調監視器，結果是結帳店員給我們多刷卻沒放進袋子，後來他們的管理人員還拿一大袋小禮品跟我們賠罪」、「之前也有人PO過，也是大國藥局，不是單一個案」、「曾經多算我兩條明太子醬的大國，我再也不進去了」、「我回來也發現被多刷一筆，超級不爽」、「退稅就是要裝袋封起來，很難清點，另外多刷幾下你沒有對帳單，根本不會發現」、「大國就是中國人開的，可以選就不要去」。

不過也有人表示，「大國藥局沒有問題，有問題的是多刷的店員跟沒有注意看收銀機的你。我遇到的大國店員都會點清數量，然後結帳完再確認一次非常認真」、「以我在大國工作接近3年的經驗，那就是單純結錯帳而已」、「我買很多次 50次以上都沒問題啊」、「大國很多時候便宜很多耶」、「不太可能吧！去大國買20幾次沒遇過，應該人多很亂吧，上個客人沒全取消繼續刷你的商品」。

