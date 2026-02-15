銀髮第二人生！80歲張慶基抗病 用紙藝活出新篇章

8旬張慶基抗病成功，樂於經營銀髮第二人生。（台中市政府提供）

台中市政府社會局鼓勵銀髮族活出生命力，培訓銀髮生活達人服務社會做公益，其中，80歲的張慶基擅長結合書法與剪紙窗花，每年新春會設計春聯與紅包袋，分送社區傳遞祝福，張慶基曾確診梅尼爾氏症，病情每發作就天旋地轉，一度無法提筆，但他積極復健，戰勝病魔後持續投入服務，樂此不疲的他說「年齡不是代號，活出值得的人生才是關鍵」。

台中市社會局為翻轉大眾對高齡者的刻板印象，與財團法人向上文教基金會合作推動銀髮生活達人計畫，邀銀髮族發揮長才，投入社區等單位服務，10年來號召百名平均75歲的銀髮達人，從被照顧者躍升為貢獻者，走入社區及學校，傳遞「生命韌力、技藝傳承、以老助人」的核心價值，至今展演超過570場、服務逾2萬5千人次。

請繼續往下閱讀...

其中，自幼學畫的張慶基是被稱為「達人中的達人」，擅長結合書法與剪紙窗花設計春聯與紅包袋，每年新春，他的到訪及設計的作品，總受社區熱烈歡迎，但張慶基在2018年確診梅尼爾氏症，反覆發作的天旋地轉（眩暈）、單側耳鳴、聽力減退等，困擾到他一度無法提筆。

張慶基不甘生活被病情受限，他積極復健，戰勝病魔後持續投入巡展，已服務超過2400人次。張慶基說，「年齡不是代號，活出值得的人生才是關鍵」，他希望用自己過來人的經驗，跟退休銀髮族分享，退休後的第二人生可以活得更精采。

此外，無師自通紙藝的達人顏足貴，從全職主婦華麗轉身為銀髮生活達人，她因陪伴孩子共學激發手作天賦，結合不同材質創造出令人驚艷的紙藝世界，如今也經常到社區教民眾做紅包袋，封面上搭配鳳梨或金元寶等圖樣，吉祥味的作品也極受歡迎，顏足貴說，有民眾分享不只跟她學到剪紙，更學會情緒的宣洩與支持，讓她覺得生活變得好有意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法