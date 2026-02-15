為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    最討厭新鈔？ 超商店員收到「秒揉成一團」 原因獲全網共鳴

    2026/02/15 17:16 即時新聞／綜合報導
    農曆春節到來，許多民眾會帶著皺巴巴的舊鈔去銀行，兌換成乾淨整齊、象徵嶄新氣象的新鈔來包紅包。示意圖。（資料照）

    農曆春節到來，許多民眾會帶著皺巴巴的舊鈔去銀行，兌換成乾淨整齊、象徵嶄新氣象的新鈔來包紅包。然而，一名超商店員發文指出，容易黏在一起的新鈔，對第一線收銀人員來說反而是一種困擾，因此他們拿到新鈔後，會立即將它「揉成一團」再攤開使用，貼文一出，獲得大批服務業共鳴，並掀起眾人熱議。

    據悉，該名網友日前在社群平台Threads分享一段影片，從影片顯示，原本紙質平整、表面光滑的新鈔，直接被原PO徒手蹂躪，原PO還在貼文中寫下「做超商人，收到新錢請先這樣」，並補充解釋，新鈔很容易黏在一起，影響找錢速度與準確性，只要將它揉皺後能防止收銀時數錯張數、發生找錯錢等情況。

    影片發布後，吸引超過150萬人次瀏覽、逾2.4萬人按讚，許多網友回應，「做超商結帳的都懂」、「超討厭新鈔，很難點」、「新鈔要付款前我都會對折2次」、「新鈔真的很容易黏一起，會數錯」、「真的！每年過年新鈔都要特別小心」、「在彩券行上班，每張新鈔都一定要揉一下」、「做過櫃台結帳的都知道，不揉的話會更麻煩」。

    另有網友分享其他經驗，「我剛剛丟點鈔機68張，我手數71張」、「驗鈔機過不了，新鈔太新機器搓不開就驗不過」、「有一次店裡多1000元，不知道哪位客人的新鈔黏一起」、「剛才攤開數了百元新鈔，三次分別是98、99、98，但其實是100張」、「還有避免那種一直吵說要新鈔的，我整疊拿出來爛得要命，他們就不會要了」。

