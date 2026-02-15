6成兒虐來自家人！ 衛福部示警：過年最容易爆衝突

春節團圓，卻也是親子衝突的高峰期。示意圖與新聞無關。（資料照）

春節團圓，卻也是親子衝突的高峰期。衛福部統計顯示，去年全國兒少受虐案件中，有約6成施虐者就是父母或祖父母，且受虐類型以「身體不當對待」占約5成最多，進一步分析原因發現，高達4成與「缺乏親職教養知能」有關，衛福部保護司司長郭彩榕提醒，隨著寒假與過年長時間相處，加上親友聚會、比較孩子表現，壓力更容易累積，衝突也跟著升溫。

郭彩榕指出，家長在教養過程中，會因情緒調節困難、對孩子期待過高，或缺乏支持系統，在多重壓力下容易出現過度責備甚至體罰的情況。尤其過年期間，「你考第幾名？」「怎麼不學誰誰誰？」等比較話語，更可能讓孩子與家長雙方情緒緊繃，成為衝突引爆點。

為避免「過年變壓力鍋」，衛福部分享五大教養心法，強調以「溫柔而堅定」取代打罵與權威：

一、情緒快爆炸先暫停：深呼吸、離開現場，先讓自己冷靜；

二、先聽再說：理解孩子的感受與需求，而不是急著糾正；

三、專心解決當下問題：少翻舊帳，多問「我們可以怎麼做？」；

四、多鼓勵少比較：肯定努力，比指責錯誤更有效；

五、關係受傷要修復：若一時失控，記得道歉、擁抱，重新連結。

郭彩榕強調，正向教養不是放任，而是在有界線的前提下，讓孩子感受到被理解與支持，也讓家長有更穩定的教養節奏。若家長在春節期間感到壓力過大，也可善用資源紓解，包括撥打1925安心專線傾訴情緒，或透過1957福利諮詢專線尋求協助，各縣市家庭教育中心也提供教養支持服務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

