一次看夠夠！鹿港春節花燈璀璨 和美營造浪漫街燈

鹿港桂花巷藝術村今年春節點燈，在燈海游泳的魚成為主角。（取自陳玟瑜臉書）

春節連假長達9天，彰化縣鹿港鎮是許多人拜廟走春首選，今年桂花巷藝術村、文武廟與頂番婆等3大燈區，讓人一次看夠夠，而和美鎮民今年也不必羨慕鹿港人了，今年市區浪漫點燈，讓人車走在街道都幸福起來！

鹿港鎮公所表示，今年點燈即日起一路亮到3月22日，點燈時間為每晚的5點到10點半，春節期間則延長到晚間12點，讓居民與遊客都可以看到盡興，不怕晚點出門就看不到燈海。

鹿港鎮公所強調，今年與往年一樣都有3大燈區，無論是遊客最多的老街藝術村，或是一進入鹿港就可以看到的文武廟燈海，或是水龍頭故鄉的頂番婆聚落，通通都有不同主題的燈海，都將是打卡拍照的絕佳取景點。

和美鎮公所指出，今年點燈從即日起一路亮到3月6日，每晚6點到11點都會亮起來，主要是鎮公所到和美圓環的鹿和路6段與周邊道路，以及和美國小旁的和平街，以及麥當勞旁的三角公園，以及道東書院周邊。

和美鎮公所指出，和美景點雖然比不上鹿港多，但希望透過春節街燈的營造，讓和美更有年味，也讓街道充滿浪漫的氣息。

鹿港桂花巷藝術村每年春節點燈都主題不同。（取自陳玟瑜臉書）

鹿港桂花巷藝術村的春節點燈來了，也是遊客必拍點。（取自陳玟瑜臉書）

彰化縣和美鎮變浪漫了，春節燈海一路亮到元宵。（和美鎮公所提供）

心心光廊成為和美鎮燈海最美的一角。（和美鎮公所提供）

