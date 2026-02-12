春節連假返鄉出遊不塞車 中市公告2/9至3/3全面道路禁挖

中市公告2/9至3/3全面道路禁挖，確保春節假期間用路安全。（圖：市府提供）

農曆春節長達9天連續假期將至，台中市為確保民眾春節期間返鄉與旅遊交通安全及交通順暢，公告台中市自2月9日起至3月3日元宵節止，全面禁止台中市轄內各道路範圍辦理挖掘施工；禁挖期間，建設局將不定期稽查，確保道路通行順暢，盼透過事前管控與整備，提供市民及遊客安全、舒適的交通環境，平安歡度春節假期。

建設局長陳大田指出，今年農曆春節併同例假日，將有長達9天的連續假期，預計從春節至元宵節期間，中市將湧入大量返鄉及觀光人潮，為降低施工對交通的影響、維持道路品質與行車安全，建設局實施道路禁挖措施，請各相關單位全力配合，共同守護春節期間的用路安全。

此外，建設局指出，建設團隊「春節服務不打烊」，假期間將持續維持即時應變機制，隨時因應道路施工、臨時挖掘、坑洞修補、公園及園道維護等狀況，市民如發現相關問題，可撥打1999市民專線或1688（0800-72-1688）24小時免付費服務電話，建設局將即時派員處理。

