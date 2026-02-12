農曆春節將至 書法名家揮毫贈春聯 為桃機增添濃厚年味

昇恆昌免稅商店上午舉辦「馬上 RICH 吉運來」大師揮毫活動，邀請書法名家書寫春聯。（記者朱沛雄攝）

農曆春節將至，桃園機場今天舉行2場新春揮毫活動，邀請書法老師揮毫寫春聯贈送給旅客，吸引不少民眾排隊索取，為桃園機場增添濃厚年味。

昇恆昌免稅商店上午舉辦「馬上 RICH 吉運來」大師揮毫活動，邀請日知書學會會長、逢甲大學通識教育中心專任副教授蕭世瓊，率領黃伯思、段亭安、黃馨儀、賴原、李祥福、吳吉祥及辜炯郁等書法名家，在第二航廈出境管制區內，由老師們現場為旅客書寫春聯，吸引不少民眾排隊領取。

來台工作的俄羅斯旅客白莎莎說，來台居住已經一段時間，農曆春節已變成她生活的一部分，很開心可以在馬年用這樣的方式和大家一起慶祝新年。她特別請老師寫了「心想事成」及「新春大吉」，要帶回去送給親友貼在門口。

昇恆昌表示，除了揮毫活動，昇恆昌也在桃園機場第一航廈 B6 候機室旁及第二航廈中央區打造裝置藝術結合「福馬、願望及互動遊戲」的「HORSE（好事）發生站」，以及DIY「福印紅包」體驗，旅客可用滾輪印章，在紅包袋印上金色的「馬上有福」圖案；大年初一也將有財神爺現身機場發糖果給旅客，以歡樂氛圍開啟新春第一天。

采盟免稅店則在下午於台灣好廣場舉辦「馬耀新程」迎春揮毫活動，除了書法大師張炳煌結合科技用創新模式寫春聯，還有書法名師渡邊秀碩率領的台灣墨秀書道會師生即興揮毫寫春聯，贈送給民眾與旅客。張炳煌說，在馬年希望用與馬相關美好的句子，迎接新的一年，今天到桃機寫春聯送給旅客及機場工作人員，以歡樂氣氛迎接新年，也把吉祥詞句及書法的傳統文化傳遞給民眾。

采盟免稅店表示，2月12日至3月3日期間會設置旅客揮毫體驗區，希望能將華人農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給國際旅客，讓他們在機場感受台灣濃厚的人情味以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。

