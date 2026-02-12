改善大甲媽遶境人潮塞爆問題 中市優先改善中山路一段更好行

大甲媽遶境每年吸數百萬人潮到訪。（圖：市府提供）

大甲鎮瀾宮是國內重要信仰中心，每年大甲媽遶境均吸引數百萬人潮到訪，現有道路與人行空間承載壓力大，台中市建設局啟動「大甲鎮瀾宮周邊人行環境改善計畫」舉辦說明會，建設局陳大田指出，將「分期分區」推動，短期將優先改善中山路一段（民生路至光明路）人行環境，並於蔣公路第一階段劃設標線型人行道，確保人行淨寬與通行安全。

陳大田指出，大甲鎮瀾宮鄰近大甲車站，每年遶境宗教盛會均吸引數百萬人次到訪，遶境期間人潮高度集中，現有道路與人行空間往往塞爆，市府透過行人密集場域調查、易肇事路口分析及前兩場地方說明會意見彙整，歸納出路幅不足、騎樓占用、人行道不連續等關鍵問題，啟動「大甲鎮瀾宮周邊人行環境改善計畫」，並進一步盤點觀光動線，規劃串聯車站與鎮瀾宮的人行路網，提升步行品質，同時活絡周邊商圈發展。

建設局說明，整體規劃採「分期分區」方式推動，導入「行人優先區」、「行人友善區」及「時段性行人徒步區」三大策略，逐步建構完整的人本觀光路網，短期將優先改善中山路一段（民生路至光明路）人行環境，並於蔣公路第一階段劃設標線型人行道，確保人行淨寬與通行安全。

另會協調交通局建置停車位動態顯示系統（CMS），並規劃增設iBike站點，引導旅客「停車再步行」，減少核心區車流壓力；長期則朝公有停車場立體化與多目標使用發展，結合零售、美食與公共服務機能，整合攤商活動，逐步釋放更多街道空間回歸行人。

配合改造工程推動，建設局舉辦說明會廣納地方意見、凝聚共識，盼推動計畫早日達成朝「行人優先」目標。

建設局推動鎮瀾宮週邊道路升級舉辦說明會跟地方溝通。（圖：市府提供）

