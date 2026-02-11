齊柏林衛星影像首度公開 清晰度與訊噪比優於原始設計

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，取得老家新竹科學園區上空圖。（太空中心提供）

台灣自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年11月底升空入軌後，歷功能驗證、軌道操控作業及逾百次的測試取像，今年1月正式取像，國家太空中心（TASA）今（11日）展示第一波影像成果，範圍涵蓋國內外5座城市，清晰度與訊噪比優於原始設計。

TASA指出，最新成果經驗證，確認原始影像解析度符合1米規格，並可透過影像後處理技術，將進一步提升至0.7米；影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR）皆優於原始設計，確認齊柏林衛星超越預定任務，總算能夠在過年前向國人報喜。

TASA公開的5幅影像範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等5座城市，展現沿海、城市及機場等不同地表紋理。影像中可見漁船尾流、港區淡、海水層次與波紋，也拍攝到福八位於竹科的「老家」TASA，也清楚辨識飛機、車輛、建築輪廓等，充分展現城市觀測與細節。

國科會主委吳誠文表示，福八是台灣邁向國際太空產業鏈的重要起點，向世界證明台灣自主研製的衛星及相關元件功能完善、品質保證，在太空產業上Made In Taiwan也能是大家肯定的第一品牌，未來不但要Made In Taiwan，更要Created In Taiwan。

TASA主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA努力了8年，除光學酬載更加縝密，對衛星本體的姿態穩定度要求也更高。

此外，福八肩負產業升級任務，如今確認有16項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福八為舞台，向國際展現實力。

福八計畫主持人劉小菁說，台灣已完全掌握1米解析度光學衛星的能力，準備好往下一階段：原始解析度次米邁進。齊柏林衛星提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像，對於葉綠素含量與植被高度敏感，可應用於精準農業，亦可提升對森林、生物與水體的監測能力。

由成功大學研製、搭載於齊柏林衛星的科學酬載也已順利展開任務，如雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）已成功捕捉高空大氣輝光；電子溫度密度儀（TeNeP）可呈現地球外圍電漿環境的即時變化，清楚掌握赤道異常區與電漿擾動等現象，為通訊、導航與衛星安全提供關鍵資料。

TASA表示，福八星系由6加2顆光學遙測衛星組成，前6顆原始解析度1米，後2顆原始解析度次米（小於1米），星系自去年起逐年布建，未來對台灣取像頻率最高可達1日3次，福八第2顆衛星（FS-8B）即將組裝完成，準備進入測試，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為高雄興達港，清晰可見淡水、海水的水紋及分層。（太空中心提供）

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為台南安平港，可見漁船尾流。（太空中心提供）

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為西班牙巴塞隆納機場，飛機與建築物形狀十分清楚。（太空中心提供）

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為日本東京國立競技場。（太空中心提供）

