防關西612水污染重演 清大首度導入電子鼻技術啟動河川即時監測

新竹縣關西鎮2023年發生612水污染導致關西和新埔大停水，國立清華大學USR計畫團隊今天舉辦「REAL-X電子鼻河川監測平台啟動記者會」，攜手地方政府和環保社團，宣布在大新竹首度將電子鼻技術導入河川場域進行監測應用，以回應河川污染即時監測與在地守護的需求。

新竹縣政府環保局表示，清大USR計畫團隊透過科技工具落地與社區培力結合，將電子鼻技術應用於地方河川氣味監測，不僅有助於及早發現可能的污染異常，也能補足傳統水質檢測在人力與時效上的限制，今天是第一步，未來的運用分佈點將更廣。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇說，鳳山溪沿線仍陸續傳出異味，尤其是深夜時段，令在地居民憂心影響健康。期望藉由這次河川守護行動，拋磚引玉喚起更多民眾關注。

清大USR計畫主持人王俊程教授指出，河川污染往往發生快速、來源複雜，單靠定期採樣難以及時反應，這次與世創生物科技合作導入電子鼻技術，正是希望補足既有監測機制的不足，並將原先應用在醫療、軍事方面的技術轉化成為地方有益的公共資源。透過電子鼻的整合式晶片進行氣味感測與數據分析，協助即時辨識水體中可能異常的污染跡象，作為傳統水質檢測之外的有力輔助工具，提升環境監測的即時性與敏感度。

世創生技的核心技術，源自清大電機工程學系鄭桂忠教授所率領的電子鼻研發團隊。執行長邱仕文博士積極建立河川污染資料庫，樂見電子鼻技術拓展全新應用場域。

關西鎮長陳光彩表示，感謝清大USR計畫REAL-X團隊透過操作說明與陪伴機制，協助在地社群理解監測原理、判讀基礎數據，逐步培養社區對河川狀況的感知與回應能力，讓科技成為支持地方行動的工具。

