    雲林單身聯誼促成2對佳偶 張麗善送禮催生

    2026/02/11 14:35 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣單身聯誼活動成功促成2對新人，縣長張麗善接見送賀禮，還催生希望2對都能增產報國。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府單身聯誼活動雙喜臨門，去年舉辦6場促成2對佳偶，其中1對傳出懷孕好消息，縣長張麗善今（11）日接見2對新人，贈送50吋電視、氣炸鍋及蜂蜜，祝福他們甜甜蜜蜜、幸福久久，也不忘催生，期待他們能增產報國最少要生3胎。

    在台塑麥寮碳纖維廠上班的許勝傑因工作要輪三班，一直未能找到女朋友，去年報名雲林縣府單身聯誼活動第2場，原本是備取，因為有人沒有報到，順利遞補上，並與在北港地政事務所上班的蔡宛芸配對成功。

    活動結束後2人拿著參加活動送的下午茶券相約喝咖啡，對彼此都有好感，進一步交往，許勝傑說，注定的緣份就會遇到，遞補上並找到另一半，2人很談得來，交往不到半年就決定結婚，昨天完成結婚登記。

    另一對魏俊淵、曾雅慈2人年紀差了15歲，魏俊淵任教於斗南國小，曾雅慈從事社造工作，2人是參加去年11月底第6場單身聯誼活動配對成功，魏俊淵表示，活動結束後相約見面喝咖啡聊天，才知原來2人早在參加活動前在1場縣府活動就對彼此都有好感，感情光速升溫，並在1月7日登記結婚，且已有愛的結晶。

    張麗善指出，因為工作壓力、社會型態改變，很多未婚男女幾乎沒有時間交朋友，縣府2023年舉辦單身聯誼活動，反應熱烈，逐年增加場次，透過有趣遊戲互動，為他們搭起愛情橋梁，很開心能見證2對新人的愛情故事，更希望他們能早生貴子，增產報國。

    縣府民政處長蕭德恕說，今年單身聯誼活動將加碼為8場，歡迎未婚朋友踴躍報名。

    雲林縣單身聯誼活動成功促成2對新人，今年將辦8場，歡迎未婚男女踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

